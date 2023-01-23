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У Пентагоні розповіли, коли до України доправлять перші БМП Bradley

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Пентагоні розповіли, коли до України доправлять перші БМП Bradley

Фото: commons.wikimedia.org

У Пентагоні вважають, що це допоможе Україні у війні проти окупантів.

У Пентагоні розповіли, що перші БМП Bradley до України доставлять уже найближчими тижнями. 

Про це сказав високопосадовець Пентагону, повідомляє "Голос Америки".

Представник Пентагону заявив, що ЗСУ отримають на озброєння сучасні БМП у найближчому майбутньому. Він уточнив, що йдеться про "найближчі тижні". 

"В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою", - сказав посадовець Пентагону.

Передавання Україні БМП Bradley: що відомо

6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад $3 млрд, до якого увійшли, зокрема, 50 броньованих машин піхоти Bradley. Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер цю зброю назвав "вбивцями танків". Він уточнив, що ця техніка дозволить безпечно перекидати піхоту на поле бою під час оборонних та наступальних операцій.

20 січня США оголосили про передавання ЗСУ ще 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295.000 боєприпасів калібру 25 мм. 

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Дата публікації
Перегляди
2962
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