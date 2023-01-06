"Вбивця танків": у Пентагоні пояснили, як БМП Bradley допоможе ЗСУ на фронті

У США вважають, що це допоможе Україні на полі бою.

Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер назвав БМП Bradley "вбивцею танків".

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

Райдер підтвердив, що БМП Bradley увійдуть до нового пакета військової допомоги США для України. Він пояснив, що ця техніка дозволить безпечно перекидати піхоту на поле бою під час оборонних та наступальних операцій.

Пояснюючи різницю між БМП Bradley та танком, Райдер зазначив, що це - "вбивця танків".

"Це значно посилить і без того вражаючий бойовий потенціал України. І ми впевнені, що це допоможе їм на полі бою", - сказав речник Пентагону.

Пет Райдер також відповів на запитання, чи отримає України коли небудь танк Abrams, зазначивши, що США вивчають можливості надання різних видів зброї, які потрібні на полі бою.

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що США та Німеччина надішлють Україні бойові машини піхоти. Це рішення, яке може відкрити шлях для Заходу дати Україні те, чого вона справді потребує — західні танки.

Також після рішення Франції надати Україні легкі танки Німеччина заявила, що також "адаптуватиме постачання до потреб на полі бою" в Україні.

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