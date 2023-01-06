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"Убийца танков": в Пентагоне объяснили, как БМП Bradley поможет ВСУ на фронте

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1469
Время на прочтение
2 мин
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"Убийца танков": в Пентагоне объяснили, как БМП Bradley поможет ВСУ на фронте

Фото: 3ABCT, 1st Cavalry Division USA

В США считают, что это поможет Украине в поле боя.

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley "убийцей танков".

Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

Райдер подтвердил, что БМП Bradley войдут в новый пакет военной помощи США для Украины. Он объяснил, что эта техника позволит безопасно опрокидывать пехоту на поле боя во время оборонительных и наступательных операций.

Объясняя разницу между БМП Bradley и танком, Райдер отметил, что это – "убийца танков".

"Это значительно усугубит и без того впечатляющий боевой потенциал Украины. И мы уверены, что это поможет им на поле боя", — сказал спикер Пентагона.

Пэт Райдер также ответил на вопрос, получит ли Украина когда-нибудь танк Abrams, отметив, что США изучают возможности предоставления различных видов оружия, которые нужны на поле боя.

Напомним, издание Politico сообщало, что США и Германия пришлют Украине боевые машины пехоты. Это решение, которое может открыть путь для Запада дать Украине то, в чем она действительно нуждается — западные танки.

Также после решения Франции предоставить Украине легкие танки Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1469
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