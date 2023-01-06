"Убийца танков": в Пентагоне объяснили, как БМП Bradley поможет ВСУ на фронте

В США считают, что это поможет Украине в поле боя.
Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley "убийцей танков".
Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.
Райдер подтвердил, что БМП Bradley войдут в новый пакет военной помощи США для Украины. Он объяснил, что эта техника позволит безопасно опрокидывать пехоту на поле боя во время оборонительных и наступательных операций.
Объясняя разницу между БМП Bradley и танком, Райдер отметил, что это – "убийца танков".
"Это значительно усугубит и без того впечатляющий боевой потенциал Украины. И мы уверены, что это поможет им на поле боя", — сказал спикер Пентагона.
Пэт Райдер также ответил на вопрос, получит ли Украина когда-нибудь танк Abrams, отметив, что США изучают возможности предоставления различных видов оружия, которые нужны на поле боя.
Напомним, издание Politico сообщало, что США и Германия пришлют Украине боевые машины пехоты. Это решение, которое может открыть путь для Запада дать Украине то, в чем она действительно нуждается — западные танки.
Также после решения Франции предоставить Украине легкие танки Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.
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