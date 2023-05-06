Воздушные силы уничтожили еще пять российских беспилотников

Уничтожены четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный БпЛА типа "Ланцет".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в субботу, 6 мая, уничтожили пять российских беспилотников.

Уничтожены четыре вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный типа "Ланцет".

Об этом командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Телеграмме.

"В течение дня 6 мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины уничтожены пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет", – отметил он.

Напомним, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак.

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