Враг заблокировал гуманитарный груз для Мариуполя — Верещук

Украинская сторона попытается еще раз пробиться в оккупированный город.

Гуманитарный груз для жителей оккупированного Мариуполя заблокирован в Бердянске.

Об этом сообщила вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Город целый день подвергался сегодня обстрелам и бомбардировкам авиации, а гуманитарный груз остался заблокированным в городе Бердянск на полпути в оккупированный город. Колонна грузовиков с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации для города Мариуполя, которая 12 марта 2022 года выехала из Запорожья по маршруту в сопровождении церковнослужителей и была вынуждена остаться на ночник в подконтрольном российским вооруженным силам городе Бердянск. Сегодня из-за тотальных обстрелов и тотального нарушения обязательств не продвинулась по маршруту и остается в городе Бердянск. Мы возобновим попытку доехать, прорваться в родной нам Мариуполь уже завтра утром", — отметила она.

Напомним, каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны российских захватчиков. За 24 часа произошло по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб, погибли 2187 мирных жителей города.

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