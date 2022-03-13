Ворог заблокував гуманітарний вантаж для Маріуполя - Верещук

Українська сторона спробує ще раз пробитися до окупованого міста.

Гуманітарний вантаж для жителів окупованого Маріуполя заблокували у Бердянську.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Місто цілий день піддавалося сьогодні обстрілам і бомбардуванням авіації, а гуманітарний вантаж залишився заблокованим у місті Бердянськ на пів шляху до окупованого міста. Колона вантажівок з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації для міста Маріуполя, яка 12 березня 2022 року виїхала з міста Запоріжжя за маршрутом у супроводі церковнослужителів та була змушена лишитися на нічник у підконтрольному російськими збройними силами місті Бердянськ. Сьогодні через тотальні обстріли і тотальне порушення зобов’язань не просунулася за маршрутом і залишається у місті Бердянськ. Ми поновимо спробу доїхати, прорватися до рідного нам Маріуполя вже завтра вранці", - зазначила вона.

Нагадаємо, щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку російських загарбників. За 24 години відбулося щонайменше 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб, загинули 2187 мирних жителів міста.

Читайте також:

Ювелірна робота: полк "Азов" вдарив по окупантах у Маріуполі (відео)

Маріуполю потрібно триматись, а за Київ можна не хвилюватись – Арестович

Окупанти готують диверсії на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою