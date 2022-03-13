Маріуполю потрібно триматись, а за Київ можна не хвилюватись – Арестович

Маріуполю потрібно триматись, а за Київ можна не хвилюватись – Арестович

Він зауважив, що доля Маріуполя залежить від трьох речей

Олексій Арестович назвав два позитивні моменти, які є в Маріуполі на користь України і один негативний.

Про це він заявив в ефірі ТСН.

Одним із позитивних моментів він зазначив, що в Маріуполі зосереджено велику кількість наших військових, тому ворог не зможе взяти його штурмом. А з негативних моментів є те, що 300 тисяч цивільних залишаються в місті, по якому наносить удари навіть із кораблів.

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«Є другий позитивний момент, ворог несе там страшні втрати - 250 вбитих в результаті ударів нашої артилерії «, - зазначив Арестович.

За його словами, єдиний вихід зараз - триматися. Адже вже йдуть перемовини і досить успішно, підкреслив він, посилаючись на слова президента.

Він додав, що слова про «тримайтесь» звучать не просто від людини, яка в Києві, а нагадав, що в нього в Маріуполі залишаються родичі, і 19-річний похресник бере участь в боях.

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Він зауважив, що доля Маріуполя залежить від трьох речей - як стоятимуть захисники, як будуть діяти місцеві і влада, а також як будуть просуватись перемовини вищого керівників.

Разом із тим, він наголосив, що про Київ не можна хвилюватись зовсім. Всі наступальні сили розбиті, ті хто лишився, стали на оборону.

«Про Київ можна не хвилюватись. Усі сили, що були кинуті, вже розбиті. Також Харків, Суми, Чернігів. Противник настає у Маріуполі, зоні ООС та Миколаєві. Київ – у відносній безпеці. Навіть якщо вони накопичать резерви – їх кинуть у ООС, якщо полізуть – ми їх уб'ємо», - зазначив Арестович.