Російські окупанти бояться потужних бойових дій - Денисенко

За словами радника міністра внутрішніх справ, великих просувань російської техніки та колон поки що не було.

Російські окупанти бояться потужних бойових дій, тому що вони зрозуміли, що вдень фактично втрачають до тисячі людей.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону UAразом.

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За його словами, великих просувань російської техніки та колон поки що не було.

"Останніми днями фактично не було великих бойових дій, як у перші дні війни. Були локальні бої, були сутички. Але великих боїв, як були у перші дні війни, не було", - сказав Денисенко.

Він назвав поточну стратегію російських окупантів - і це бомбардування.

"Росіяни по суті дуже бояться подібних бойових дій, вони розуміють, що вдень фактично вони втрачали до тисячі людей. Зараз їхня стратегія бомбардування, бомбардування і ще раз бомбардування", - сказав він.

"Поки великих просувань техніки, великих просувань колон не було. Тому, власне кажучи, ви бачите оцю (цифру) - більше 12 тисяч (втрати окупантів – ред.), але по тисячі в день ми не можемо вбивати в останні дні", - додав радник міністра.

Нагадаємо, генштаб ЗСУ попередив про можливі диверсії російських окупантів на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою.

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