Арестович назвав втрати армії супротивника у війні в Україні

Він зазначив, що втрати ростуть такими ж пропорціями, як і раніше, але перевірити ці дані неможливо.

Хоча цифри про втрати особового складу ворога не змінюються від офіційних джерел, та це не означає, що ворог не гине. Просто кількість загиблих не можна порахувати, адже вони зазвичай глибоко на територіє, які зайняв ворог.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ТСН.

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За його підрахунками можна говорити про те, що 13-15 тисяч військових РФ знищені повність, ще 18 тисяч небоєздатні. Також ще 65 тисяч скуті боями. «Вони гинуть, гинуть сотнями. Біля Маріуполя точно 250 убитих, понад 700 поранено. Втрати точно зростають, близько 500-1000 на день, але порахувати важко. 14-15 тисяч точно, але обережно говорять понад 12 тисяч», - зазначає Арестович.

Він зазначив, що військові люди точні, тож за неможливість перевірити точну кількість, цифри залишаються поки незмінні. Але запевняє, що Росія втратила понад 30% свого угрупування.

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