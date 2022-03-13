Арестович назвал потери армии противника в войне в Украине

Он отметил, что потери растут такими же пропорциями, как и раньше, но проверить эти данные невозможно.

Хотя цифры о потерях личного состава врага не изменяются от официальных источников, это не значит, что враг не погибает. Просто количество погибших нельзя сосчитать, ведь они обычно глубоко на территории, которые занял враг.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ТСН.

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По его подсчетам можно говорить о том, что 13-15 тысяч военных РФ уничтожены полностью, еще 18 тысяч небоеспособны. Также еще 65 тысяч скованы боями. «Они гибнут, гибнут сотнями. Около Мариуполя точно 250 убитых, более 700 ранены. Потери точно возрастают, около 500-1000 в день, но сосчитать трудно. 14-15 тысяч точно, но осторожно говорят более 12 тысяч», – отмечает Арестович.

Он отметил, что военные люди точные, поэтому при невозможности проверить точное количество цифры остаются пока неизменными. Но уверяет, что Россия потеряла более 30% своей группировки.

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