Мариуполю нужно держаться, а за Киев можно не беспокоиться – Арестович

Мариуполю нужно держаться, а за Киев можно не беспокоиться – Арестович

Он отметил, что судьба Мариуполя зависит от трех вещей

Алексей Арестович назвал два положительных момента, которые есть в Мариуполе в пользу Украины и один отрицательный.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

Одним из положительных моментов он отметил, что в Мариуполе сосредоточено большое количество наших военных, поэтому враг не сможет взять его штурмом. А из негативных моментов есть то, что 300 тысяч гражданских остаются в городе, по которому наносит удары даже с кораблей.

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"Есть второй положительный момент, враг несет там страшные потери – 250 убитых в результате ударов нашей артиллерии", — отметил Арестович.

По его словам, единственный выход сейчас – держаться. Ведь уже идут переговоры и достаточно успешно, подчеркнул он, ссылаясь на слова президента.

Он добавил, что слова о «держитесь» звучат не просто от человека, который в Киеве, а напомнил, что у него в Мариуполе остаются родственники, и 19-летний крестник принимает участие в боях.

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Он отметил, что судьба Мариуполя зависит от трех вещей — как будут стоять защитники, как будут действовать местные власти, а также как будут продвигаться переговоры высшего руководства.

Вместе с тем он подчеркнул, что о Киеве не надо волноваться совсем. Все наступательные силы разбиты, оставшиеся встали на оборону.

«О Киеве можно не беспокоиться. Все брошенные силы уже разбиты. Также Харьков, Сумы, Чернигов. Противник наступает в Мариуполе, зоне ООС и Николаеве. Киев – в относительной безопасности. Даже если они накопят резервы – их бросят в ООС, если полезут – мы их убьем», — отметил Арестович.