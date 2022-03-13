Ювелірна робота: полк "Азов" вдарив по окупантах у Маріуполі (відео)

Ювелірна робота: полк "Азов" вдарив по окупантах у Маріуполі (відео)

Знищено ворожу бронетехніку.

Бійці полку "Азов" завдали низки ударів по об’єктах російських військових у Маріуполі Донецької області.

Про це свідчить відео, опубліковане в Мережі 13 березня.

"Ювелірна робота полку "Азов", ­– йдеться у підписі до відео.

На кадрах зафіксовані удари по бронетехніці окупантів, яку ті намагалися приховати. Бійці спрацювали настільки точно, що не постраждало жодне дерево.

Зауважимо, що Маріуполь на сьогодні перебуває в повному оточенні російських військ.

Ювелірна робота бійців полку «Азов» pic.twitter.com/p8ytG2jSaZ — АЗОВ (@Polk_Azov) March 13, 2022

Нагадаємо, щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку російських загарбників. За 24 години відбулося щонайменше 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб, загинули 2187 мирних жителів міста.