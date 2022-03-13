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Ювелірна робота: полк "Азов" вдарив по окупантах у Маріуполі (відео)

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Ювелірна робота: полк "Азов" вдарив по окупантах у Маріуполі (відео)

Кадр з відео

Знищено ворожу бронетехніку.

Бійці полку "Азов" завдали низки ударів по об’єктах російських військових у Маріуполі Донецької області.

Про це свідчить відео, опубліковане в Мережі 13 березня.

"Ювелірна робота полку "Азов", ­– йдеться у підписі до відео.

На кадрах зафіксовані удари по бронетехніці окупантів, яку ті намагалися приховати. Бійці спрацювали настільки точно, що не постраждало жодне дерево.

Зауважимо, що Маріуполь на сьогодні перебуває в повному оточенні російських військ.

Нагадаємо, щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку російських загарбників. За 24 години відбулося щонайменше 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб, загинули 2187 мирних жителів міста.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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