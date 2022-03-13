У разі висадки десанту в Одеській області, там є кому їх зустріти - Данілов

У разі висадки десанту в Одеській області, там є кому їх зустріти - Данілов

Також розповів він і про можливу участь білорусів у війні.

Загроза із Чорного моря, про яку почали говорити все частіше, не нова і українці до цього готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він запевнив, що такі плани росіяни мали ще на перші дні війни, але тоді завадила погода, а зараз у них з’являються можливості. «Навіть якщо вони спробують висадити десант на території в Одеській області, але їх там вже чекають. Ми розуміємо про які сили і засоби йдеться», - зазначив Данилов.

Окремо він зазначив, що зараз є інформація, що Росія намагається залучити білоруські війська до війни, але у російській формі. Проте поки вони отримують відмови, та навіть якщо такі охочі знайдуться, Данилов запевнив, що білорусів так само будуть зустрічати як і росіян і чеченів.

До того ж він запевнив, що коли мова йде про війська від Чечні, то варто розуміти, що саме ці війська виконують роль, яку свого часу виконували НКВД. На підтвердження своїх слів він навів приклад, як нещодавно чеченці розстріляли 12 росіян на території України.

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