Попри обстріли Харків продовжує жити, і навіть справляти весілля

Ворог завдає все нових і нових руйнувань місту.

Понад півсотні снарядів лише за сьогодні пустили на Харківщину росіяни. Щодня під обстрілами гине мирне аселення. Людей вимушені жити у підвалах та метро. Тисячі домівок без газу та світла .

Про це йдеться в ТСН.

Замість квартири діра у будинку. Ракета прилетіла сюди пообіді. Мешканців врятувало лише те, що почувши сигнал тривоги, вони встигли вибігти до підвалу.

А іншим ворожим снарядом наче відкусило шматок ще одного будинку. П’ять квартир перетворились на купу мотлоху. З-під завалів рятувальники дістали тіло 73-річної жінки. Славнозвісний «руський мір» відчуло на собі сьогодні чимало харків’ян.

Харківський медик засняв приліт снаряду до його лікарні. Вибуховою хвилею повиносили шибки, є поранені.

Під такими обстрілами харків’яни вже 18-й день поспіль. Окупанти не припиняють обстрілювати житлові будинки, лікарні, школи. На Ізюмщині сьогодні поцілили у газову станцію. Снаряд розірвав трубу. Через витік газу зайнялось кількаметрове полум’я.

Поранення отримав черговий, його доправили до лікарні. Ситуація на Ізюмщині лишається критичною. Газу, опалення та світла вже тиждень як немає. Частину людей з зруйнованого міста евакуювали. Інші - лишились, бо не знають куди йти. Направити до них гуманітарну допомогу неможливо через постійні обстріли. Росіянам дають відсіч українські військові.

«В Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони збройних сил України збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». Винищувач окупантів задимівся та впав на території вже РФ», - каже голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нищити мирне населення з неба - це усе, на що нині здатні рашисти. Поки ЗСУ та тероборона знищує ворога на околицях Харкова, люди намагаються пристосуватися до нових реалій – вчаться в таких умовах навіть святкувати весілля.

Нареченій у білій сукні подає руку священник, аби допомогти вилізти з бомбосховища. За годину до вінчання оголосили повітряну тривогу. Наречені - Марина та Сергій - медики, вже понад два тижні поспіль буквально живуть у лікарні. Тож вирішили тут і одружитися.

Весільну фотосесію роблять у перервах між обстрілами на площі Свободи. Встають так, щоб не було видно руїн. Бо там і досі рятувальники розбирають завали обласної адміністрації. Попри обстріли, що не вщухають, Харків продовжує жити.

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