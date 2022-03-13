Російські загарбники накопичують резерви для наступу на Донеччину - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники накопичують резерви для наступу на Донеччину - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали Вугледара.

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння України проти російських загарбників, які цинічно вторгнулися та обстрілюють мирні населені пункти і знищують інфраструктуру.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікувавоновлену інформацію щодо ситуації на фронтах.

Зазначається, російські окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар Волноваського району та завдають артилерійських ударів по житлових кварталам міста.

Варто зазначити, за даними ранкового зведення Генштабу, російські окупанти активізувалися на Донбасі. Вони не полишають спроб штурму Маріуполя. Російські військові намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку — захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

ТСН.ua

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