У Волновасі російські окупанти вбили військового капелана ПЦУ

Ігумен тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
В окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.
У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
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