В Европе стремительно растут цены на подержанные автомобили

Это может коснуться и Украины.

На европейском рынке продолжают дорожать машины с пробегом.

Отмечается, что кризис на рынке новых авто в Европейском Союзе продолжает провоцировать повышенный спрос на подержанные автомобили. В результате дефицита новых авто, подержанные модели продолжают дорожать.

Так, по данным сайта по продаже подержанных автомобилей autoscout24.de, впервые в Германии средняя цена автомобиля с пробегом превысила отметку в 23 тысячи евро. Если точнее, в августе была зафиксирована цифра в 23 196 евро — на 250 евро выше июльского значения. Таким образом, за год подержанные авто в стране подорожали на 3 тысячи евро.

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Если раньше причиной подорожания подержанных авто была нехватка новых автомобилей из-за закрытия заводов и нежеланием тратиться, то потом машины начали дорожать из-за глобального недостатка полупроводников.

По данным отраслевой ассоциации ACEA, количество регистраций новых автомобилей в Европе упало на 18% в августе и на 24% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель с 2013 года. Учитывая это, пригнанные из ЕС в Украину авто тоже могут подорожать.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине подорожали подержанные импортные авто.

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