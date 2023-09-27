Калькулятор ОСАГО онлайн

В Украине самая популярная страховка среди автомобилистов — ОСАГО (автогражданка). Она является обязательной, поэтому водители строго должны следить за ее действием. Учитывая, что стоимость полиса не фиксированная для всех, пользователи пытаются сэкономить на покупке. В статье подробно расскажем, как самостоятельно рассчитать индивидуальную цену автогражданки и выгодно, без лишних наценок оформить договор.

Материал подготовлен сервисом онлайн-страхования hotline.finance.

Автогражданка – обязательна для всех автомобилистов, без нее никуда

Без автогражданки садиться за руль строго запрещено. На нарушителей ждет:

Административный штраф от 425 грн до 850 грн;

Оплата убытков пострадавшего лица в ДТП по вашей вине.

Наличие автогражданки по важности приравнивается к тех. паспорту и водительскому удостоверению. Почему?

Цель автогражданки — это защитить имущественные притязания пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. А также максимально быстро, цивилизованным путем решить вопрос с возмещением убытков. Так, по условиям ОСАГО потерпевший получает компенсацию за вред, причиненный ТС и за лечение, если оно необходимо, от страховой компании виновной стороны. Таким образом:

Автогражданка экономит виновнику уйму денег, поскольку ему не приходится платить за ремонт автомобиля пострадавших; Если вы станете пострадавшим в аварии, а у виновника не будет актуального полиса, покрытие ущерба гарантирует специальный фонд Моторно-транспортного бюро Украины.

Получить выплату по ОСАГО на ремонт своего автомобиля нельзя. Это не его сфера действия.

Почему стоит оформить автогражданку онлайн

С 2018 года украинские водители могут без посещения офиса страховщика оформить полис ОСАГО, предварительно воспользовавшись электронным калькулятором ОСАГО. Процесс автоматизирован и доступен 24/7. Чтобы застраховаться, человеку нужно иметь под рукой только смартфон с доступом к интернету. Сама же процедура простая и понятная даже неопытному пользователю.

По последним данным регулятора рынка (МТСБУ), доля электронных полисов в общем количестве договоров составила 66,3%. А это на 29,1% больше, чем за период январь-июнь 2022 года. Рост связан с рядом преимуществ e-автогражданки.

В чем отличия и преимущества e-полиса?

Бумажная и электронная автогражданка имеют одинаковую юридическую силу и сосуществуют на аналогичных правах. Отличия заключаются только в способах оформления договора: за традиционным бланком придется поехать в офис страховой компании, а электронный полис можно приобрести онлайн, будучи дома, в офисе, в любом другом месте.

Цифровой вариант на сегодня — самый современный формат страховки. Выделим 4 ключевых достоинства:

Простота оформления. Водитель может застраховаться в любой точке мира, без привязки к отделению СК;

Водитель может застраховаться в любой точке мира, без привязки к отделению СК; Широкий кругозор рынка. Выбрать программу можно, исходя из своих требований и выделенного бюджета. Вы можете сравнивать разные предложения от страховщиков и покупать то, что нравится, а не то что вам навязал страховой агент. Узнать заранее стоимость ОСАГО можно через страховые сервисы с калькулятором ОСАГО онлайн;

Выбрать программу можно, исходя из своих требований и выделенного бюджета. Вы можете сравнивать разные предложения от страховщиков и покупать то, что нравится, а не то что вам навязал страховой агент. Узнать заранее стоимость ОСАГО можно через страховые сервисы с калькулятором ОСАГО онлайн; Экономичность. Страхуясь в отделении СК, клиент переплачивает 10% от стоимости договора. Это комиссия сотрудника компании за то, что он заполняет за вас анкету и печатает бланк. Помимо этого, вы можете купить страховку в период распродаж или по скидке, если у вас есть промокод;

Удобство использования. Онлайн-полис невозможно потерять или забыть. Он всегда находится в телефоне (на email, в мобильном приложении «Дия»). Подтвердить наличие полиса официально разрешено с экрана мобильного устройства (ПДД, пункт 2.1).

От чего зависит цена автогражданки

Стоимость ОСАГО не фиксированная для всех водителей. При расчете конечной цены применяется базовый тариф (180 грн) и несколько коэффициентов. Выглядит формула так:

ОСАГО = БТ+К1+К2+К3+К4+К5+К6+бонус малус+скидка льготника.

Однако, если не вдаваться в сложные вычисления, то цена зависит от таких параметров (они же коэффициенты):

Тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовик, прицеп, автобус, мотороллер, мотоцикл, электрокар);

Объем двигателя ТС;

Город прописки автовладельца;

Срок действия полиса (но мы берем стандартный 1 год, поскольку есть только небольшое количество исключений, когда ОСАГО разрешено оформить на меньший период).

Бонус-малус — бонус за безаварийный стаж вождения. Если вы постоянно страхуетесь в одной СК, то вам могут начислить такую скидку. В случае, если вы меняете компании, то она не будет применяться, так как в Украине нет единой базы безаварийной езды. В онлайн страховании бонус-малус не берется во внимание.

Например, самый дешевый полис будет для мотороллера и мотоцикла, поскольку их объем двигателя небольшой. Также для автовладельца из мегаполиса тариф всегда будет больше, поскольку риски попасть в ДТП значительно повышаются из-за интенсивности движения.

Другие факторы:

Наличие франшизы — часть средств, которая не оплачивается страховой компанией при наступлении страхового события. Качество страховки с франшизой хуже, а вот прайс полиса более приемлемый;

Включенные дополнительные опции. Страховые компании могут предлагать экстра услуги (консьерж сервис, первая медицинская помощь, техподдержка) для того, чтобы усилить защиту страхователей.

Как рассчитывается стоимость автогражданки

Каждый водитель может узнать стоимость полиса заранее в режиме реального времени, воспользовавшись онлайн страховыми калькуляторами ОСАГО. Нужно внести: тип транспорта, мощность двигателя, город прописки автомобилиста. С помощью этой информации калькулятор страховки ОСАГО сделает вам просчет автогражданки и покажет возможные варианты по цене.

Вы можете отдельно докупить добровольные виды страхования, которые будут работать в тандеме с основным договором ОСАГО. Это могут быть: ДГО (расширяющий лимиты ответственности до 1 млн грн), миниКАСКО или КАСКО, медицина для водителя).

Кто имеет право на льготы при оформлении полиса?

В Украине есть лица, которые имеют определенные льготы в отношении ОСАГО. Их две категории:

1. Лица, которые могут вообще ездить без автогражданки:

Участники боевых действий;

Лица с инвалидностью вследствие войны, в соответствии с Законом;

Лица с инвалидностью 1 группы, которые управляют личным транспортом самостоятельно. Или же лица, которые управляют таким транспортом в присутствии лица с инвалидностью.

За ДТП, которое произошло по вине человека со льготой, выплачивает компенсацию МТСБУ.

2. Украинцы, для которых предусмотрена скидка 50%

Пенсионеры;

Лица с инвалидностью 2 группы;

Участники войны;

Чернобыльцы 1, 2 категории.

Если страховка со скидкой будет оформлена на одного водителя, а управлять ТС фактически будет другой, такой полис считается недействительным.

Примеры расчета стоимости автогражданки на легковое авто

Чаще всего автогражданку оформляют водители на легковой автомобиль. Не удивительно, ведь их количество на дорогах преобладает и они чаще всего попадают в дорожные происшествия.

Как было сказано выше, для каждого водителя цена будет индивидуальная, но давайте попробуем рассчитать тариф. К примеру, возьмем легковое авто со стандартным объемом двигателя 1,6. Предположим, что прописка его владельца столичная (Киев). Благодаря электронному калькулятору ОСАГО мы узнали, что диапазон цен по ОСАГО для ТС от 1500 грн до 3500 грн. Стоимость возрастает, в зависимости от наличия или отсутствия франшизы, показателей страховщика и дополнительным опциям.

Если же изменить город прописки на курортный Трускавец, то цена начинается от 600 грн до 2500 грн.

На заметку: для авто, которые выезжают на маршрут в качестве такси, установлены отдельные коэффициенты из-за повышенной вероятности попадания в ДТП. При расчете стоимости ОСАГО, необходимо указать этот параметр.

Калькулятор автогражданки на прицеп

По статистике именно прицеп становится причиной множества ДТП.

Распространенное заблуждение, что ОСАГО покупать для прицепа не нужно, если страховка оформлена на тягач. Однако прицеп считается отдельным транспортным средством, несмотря на отсутствие двигателя. Рассчитать ОСАГО калькулятором можно и для прицепа по тому же принципу.

Калькулятор автогражданки на мотоцикл

На мотоцикл любого возраста необходимо покупать автогражданку. Перед оформлением ОСАГО Украина калькулятор нужно переключиться на соответствующий тип транспорта. Тариф будет низкий из-за объема двигателя двухколесных ТС.

Калькулятор автогражданки на электромобиль

Даже для автомобилей с электродвигателями нужна автогражданка, ведь они эксплуатируются на тех же условиях, что и машины с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому риски создать ДТП одинаковы.

При вычислении стоимости полиса ОСАГО калькулятор должен быть установлен на специальный тип ТС — электромобиль. Тогда цена будет рассчитана корректно, без ошибок.

Закон Украины об электронном полисе автогражданки

Действие страховки регулируется Законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». В соответствии с документом, по ОСАГО установлены лимиты. Это значит, что выплата страховщиком ограничена. Последние изменения в размерах произошли в 2022 году — сумма выросла на 23%. Изменился еще и максимальный размер франшизы до 3200 грн. Раньше он не мог превышать 2600 грн.

Итак, страховое покрытие составляет:

160 тыс. грн. на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу;

320 тыс. грн. на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью.

Если лимитов не хватает для покрытия ущерба, разницу должен возместить виновник аварии.

Документы для расчета ОСАГО (автогражданки) онлайн

Если вы воспользовались электронным калькулятором онлайн, узнали цену и решили перейти к оформлению страховки, под рукой следует иметь документы:

Водительское удостоверение;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

Техпаспорт на авто;

Внутренний паспорт или ID-карта;

Удостоверение на наличие льгот.

При оформлении ОСАГО в офисе страховой компании чаще всего требуются копии этих документов, поэтому есть смысл подготовить их заранее, чтобы не тратить время.

Топ-5 страховых компаний, оформляющих e-полис

От надежности страховой компании зависит скорость и качество урегулирования ДТП. При заключении договора важно не только смотреть на опции, которые входят в полис, но и на рейтинг самого страховщика. МТСБУ ежеквартально оценивает деятельность СК по ОСАГО по критериям:

Скорость выплаты;

Общая оценка;

Качество урегулирования;

Уровень жалоб.

Эти сведения дают представление обычному водителю о репутации на рынке будущего партнера.

VUSO (УСО)

Создана в 2001 году украинская компания, которая имеет около 50 лицензий (17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования). Одна из первых присоединилась к электронному страхованию. За 20 лет деятельности на страховом рынке VUSO получила большое количество наград и неоднократно возглавляла рейтинги независимых изданий.

Сайт https://vuso.ua/ Адрес главного офиса ул. Казимира Малевича, 31, Киев Телефон 0 800 50 37 73 Email client-support@vuso.ua Рейтинг МТСБУ Скорость выплаты 30 дней Общая оценка Отлично Качество урегулирования Отлично Уровень жалоб Низкий Калькулятор расчета автогражданки на сайте Есть

USG (УСГ)

«Украинская страховая группа» – современная страховая компания с широкой региональной сетью. В 2008 году вошла в состав всемирно известной Vienna Insurance Group. Компания имеет большую линейку продуктов — до 50, среди которых: Зеленая карта, туристическое страхование, страхование оружия, страхование имущества и другое. На официальном сайте есть онлайн-калькулятор автогражданки.

Сайт https://www.usg.ua/ Адрес главного офиса ул. Федорова Ивана, 32 А, Киев Телефон 800 500 300 Email hello@usg.ua Рейтинг МТСБУ Общая оценка Отлично Качество урегулирования Отлично Уровень жалоб Низкий Калькулятор расчета автогражданки на сайте Есть

PZU (ПЗУ)

Польская страховая компания, начавшая свою деятельность еще в 1803 году. Группа PZU – один из крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы. Она объединяет более 600 страховых отделений Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. На рынке Украины страховая компания уже 30 лет.

Сайт https://www.pzu.com.ua/ Адрес главного офиса ул. Сечевых Стрельцов, 40, Киев Телефон 800 501 112 Email for-pzu@pzu.com.ua Рейтинг МТСБУ Общая оценка Отлично Качество урегулирования Отлично Уровень жалоб Низкий Калькулятор расчета автогражданки на сайте Есть

UNIQA (УНИКА)

Стабильная страховая компания со стажем работы в Украине более 29 лет. Компания внедряет инновационные технологии в процессе страхования, охватывая основные потребности клиентов. УНИКА предлагает все виды страхования. Ежемесячно производит страховые выплаты в сумме около 100 млн грн.

Сайт https://uniqa.ua/ Адрес главного офиса ул. Елены Телиги, 6, корпус 4, Киев Телефон 066 170 03 73 Email office@uniqa.ua Рейтинг МТСБУ Общая оценка Отлично Качество урегулирования Отлично Уровень жалоб Низкий Калькулятор расчета автогражданки на сайте Есть

ARX

Страховая компания ARX – часть международной канадской страховой группы Fairfax Financial Holdings. В 2007 году компания начала свою деятельность в Украине под названием AXA Страхование.

Миссия страховщика – предоставить клиентам лучший сервис и продукты, опыт использования которых оставляет только положительные впечатления. Компания позиционирует себя как последователь диджитализации, поэтому здесь ориентированы на дистанционное урегулирование страховых случаев. На сайте доступна онлайн-поддержка через популярные мессенджеры (telegram, viber, facebook).

По результатам 2022 года ARX – компания №1 на рынке КАСКО 13 лет подряд.

Сайт https://arx.com.ua/ Адрес главного офиса ул. Ильинская, 8, Киев Телефон 0 800 30 27 23 Email info@arx.com.ua Рейтинг МТСБУ Общая оценка Отлично Качество урегулирования Отлично Уровень жалоб Низкий Калькулятор расчета автогражданки на сайте Есть

Пользователей часто интересуют вопросы по оформлению полиса.

Что такое ОСГПО?

Это полис обязательного страхования, который покрывает ответственность водителя перед третьими лицами. Так, если вы становитесь виновником аварии, компенсацию пострадавшим вместо вас выплачивает страховая компания, у которой вы купили автогражданку.

В чем разница между автогражданкой и КАСКО?

Автогражданка — обязательная страховка в Украине. Если вы становитесь виновником аварии, ваша страховая выплатит ущерб пострадавшим вместо вас. КАСКО – добровольный вид страхования. Он покрывает любые форс-мажоры по авто (даже ремонт личного транспорта после ДТП по вашей вине).

Сколько стоит автогражданка в Украине?

Цена полиса зависит от параметров: тип транспортного средства, мощность двигателя, прописка автовладельца. Рассчитать стоимость можно онлайн через страховые агрегаторы. В этом вам поможет калькулятор страховки ОСАГО.

Можно ли ездить на машине без автогражданки?

Нет. По Закону «Об ОСГПО» у каждого водителя на территории Украины должен быть актуальный полис. В противном случае штраф и самостоятельная оплата ущерба пострадавшего при возникновении ДТП по вашей вине.

Кто освобождается от автогражданки в Украине?

От покупки автогражданки освобождаются лица: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны (установленные законом), лица с инвалидностью 1 группы, которые управляют собственным автомобилем самостоятельно или в присутствии другого человека.

Как дешевле оформить автогражданку?

Выгоднее всего покупать онлайн-автогражданку через страховые агрегаторы. Е-полис по умолчанию более дешевый бумажный бланк на 10%. Также вы сможете выбрать для себя наилучший вариант ОСАГО по опциям и цене.

Можно ли ездить без страховки в военное время?

Нет. Наличие ОСАГО не отменено во время действия военного положения. Все страховые компании продолжают выполнять свои обязательства по заключенным договорам на территории, подконтрольной Украине.

Каков штраф за езду без страховки в Украине?

Размер штрафа для водителей без страховки или с просроченным сроком ее действия – 425 грн. Он может быть увеличен до 850 грн.

Можно ли самостоятельно оформить автогражданку?

Да. Вы имеете право оформить автогражданку онлайн без посещения офиса страховщика. На сегодняшний день это самый простой и быстрый способ застраховать свою ответственность перед третьими лицами.

Нужна ли автогражданка, если машина стоит?

Теоретически, если вы не пользуетесь автомобилем, вы не можете оформлять на него полис. Но с практической точки зрения лучше купить полис, поскольку даже единственная поездка за год на авто может окончиться попаданием в ДТП. А здесь без страховки уже не обойтись.

Каким образом полиция сможет проверить электронный полис?

Полиция проверяет действительность автогражданки с помощью единой базы МТСБУ по номеру ТС или номеру самого полиса. База открыта как для правоохранительных органов, так и для рядового водителя.

Когда начинает действовать полис?

Страхование действительно самое раннее – на следующий день после оформления. Однако автомобилист может самостоятельно указать дату начала вступления договора в силу, если полис нужен на будущее.

Каков размер страховой суммы?

В 2023 году лимиты покрытия из ОСАГО составляют:

160 00 грн — по имуществу (ремонт авто);

320 000 грн — по жизни и здоровью (лечение водителя и пассажиров).

Какой список документов необходим для оформления полиса?

Чтобы без проблем купить полис, под рукой держите: водительское удостоверение, техпаспорт, внутренний паспорт, ИНН.

Можно ли оформить автогражданку с дня в день?

Нет, такой возможности нет. После оформления полис вступает в силу раньше — на следующий день. Это сделано во избежание мошенничества.

Как проверить e-полис в базе МТСБУ?

Электронный полис можно проверить через центральную и общедоступную базу МТСБУ, указав или гос. номер транспортного средства или номер самой страховки. Проверка проходит в режиме онлайн.

hotline.finance

Материал подготовлен сервисом онлайн-страхования hotline.finance.