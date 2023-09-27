Калькулятор автоцивілки онлайн

В Україні найпопулярніша страховка серед автомобілістів — ОСЦПВ (автоцивілка). Вона обов'язкова, тому водії повинні стежити за її дією. З огляду на те, що вартість поліса не фіксована для всіх, користувачі намагаються заощадити на покупці. У статті докладно розповімо, як самостійно розрахувати індивідуальну ціну автоцивілки та вигідно, без зайвих націнок оформити договір.

Матеріал підготовлений сервісом онлайн-страхування hotline.finance.

Автоцивілка — обов'язкова для всіх автомобілістів, без неї нікуди

Без автоцивілки сідати за кермо суворо заборонено. На порушників чекає:

Адміністративний штраф від 425 грн до 850 грн;

Оплата збитків потерпілої особи в ДТП з вашої вини.

Наявність автоцивілки за важливістю прирівнюється до тех. паспорта та посвідчення водія. Чому?

Мета автоцивілки — захистити майнові претензії потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді. А також максимально швидко, цивілізованим шляхом вирішити питання з відшкодуванням збитків. Так, за умовами ОСЦПВ потерпілий отримує компенсацію за шкоду, заподіяну ТЗ та за лікування, якщо воно необхідне, від страхової компанії винної сторони. Таким чином:

Автоцивілка економить винуватцю купу грошей, оскільки йому не доводиться платити за ремонт автомобіля постраждалих; Якщо ви станете постраждалим в аварії, а винуватець не матиме актуального поліса, покриття збитків гарантує спеціальний фонд Моторно-транспортного бюро України.

Отримати виплату за автоцивілкою на ремонт свого автомобіля не можна. Це не її сфера дії.

Чому варто оформити автоцивілку онлайн

З 2018 року українські водії можуть без відвідування офісу страховика оформити поліс автоцивілки, попередньо скориставшись електронним калькулятором ОСЦПВ. Процес автоматизований та доступний 24/7. Щоб застрахуватися, людині потрібно мати під рукою лише смартфон із доступом до інтернету. Сама процедура проста і зрозуміла навіть недосвідченому користувачеві.

За останніми даними регулятора ринку (МТСБУ), частка електронних полісів у загальній кількості договорів склала 66,3%. А це на 29,1% більше, ніж у січні-червні 2022 року. Зростання пов'язане з низкою переваг е-автоцивілки.

У чому відмінності та переваги e-поліса?

Паперова та електронна автоцивілка мають однакову юридичну силу та співіснують на аналогічних правах. Відмінності полягають лише в способах оформлення договору: по традиційний бланк доведеться поїхати до офісу страхової компанії, а електронний поліс можна придбати онлайн, будучи вдома, в офісі, в будь-якому іншому місці.

Цифровий варіант на сьогодні — найсучасніший формат страховки. Виділимо 4 ключові переваги:

Простота оформлення . Водій може застрахуватися у будь-якій точці світу, без прив'язки до відділення страхової компанії;

. Водій може застрахуватися у будь-якій точці світу, без прив'язки до відділення страхової компанії; Широкий огляд ринку . Вибрати програму можна, виходячи зі своїх вимог та виділеного бюджету. Ви можете порівнювати різні пропозиції від страховиків і купувати те, що подобається, а не те, що вам нав'язав страховий агент. Дізнатись заздалегідь вартість ОСЦПВ можна через страхові сервіси з калькулятором автоцивілки онлайн;

. Вибрати програму можна, виходячи зі своїх вимог та виділеного бюджету. Ви можете порівнювати різні пропозиції від страховиків і купувати те, що подобається, а не те, що вам нав'язав страховий агент. Дізнатись заздалегідь вартість ОСЦПВ можна через страхові сервіси з калькулятором автоцивілки онлайн; Економічність . Страхуючись у відділенні страховика, клієнт переплачує 10% вартості договору. Це комісія співробітника компанії за те, що він заповнює за вас анкету та друкує бланк. Крім цього, ви можете купити страховку в період розпродажу або зі знижкою, якщо ви маєте промокод;

. Страхуючись у відділенні страховика, клієнт переплачує 10% вартості договору. Це комісія співробітника компанії за те, що він заповнює за вас анкету та друкує бланк. Крім цього, ви можете купити страховку в період розпродажу або зі знижкою, якщо ви маєте промокод; Зручність використання. Онлайн-поліс неможливо втратити чи забути. Він завжди знаходиться у телефоні (на email, у мобільному додатку «Дія»). Підтвердити наявність поліса офіційно можна з екрана мобільного пристрою (ПДР, пункт 2.1).

Від чого залежить ціна автоцивілки

Вартість автоцивілки не фіксована для всіх водіїв. При розрахунку кінцевої ціни застосовується базовий тариф (180 грн) та декілька коефіцієнтів. Формула має такий вигляд:

Автоцивілка = БТ+К1+К2+К3+К4+К5+К6+бонус малус+знижка пільговика.

Однак, якщо не вдаватися до складних обчислень, то ціна залежить від таких параметрів (вони ж коефіцієнти):

* Тип транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажівка, причіп, автобус, моторолер, мотоцикл, електрокар);

* Об'єм двигуна ТЗ;

* Місто прописки автовласника;

* Термін дії поліса (але ми беремо стандартний 1 рік, оскільки є лише невелика кількість винятків, коли автоцивілку дозволено оформити на менший період).

Бонус-малус — бонус за безаварійний стаж водіння. Якщо ви постійно страхуєтеся в одній страховій, вам можуть нарахувати таку знижку. Якщо ви змінюєте компанії, то вона не буде застосовуватися, оскільки в Україні немає єдиної бази безаварійної їзди. В онлайн-страхуванні бонус-малус не береться до уваги.

Наприклад, найдешевший поліс буде для моторолера та мотоцикла, оскільки їх об'єм двигуна невеликий. Також для автовласника з мегаполіса тариф завжди буде більшим, оскільки ризики потрапити в ДТП значно підвищуються через інтенсивність руху.

Інші фактори:

* Наявність франшизи — частина коштів, яка не оплачується страховою компанією у разі настання страхової події. Якість страховки з франшизою гірша, а ось прайс поліса більш прийнятний;

* Додаткові опції. Страхові компанії можуть пропонувати екстрапослуги (консьєрж-сервіс, перша медична допомога, техпідтримка) для того, щоб посилити захист страхувальників.

Як розраховується вартість автоцивілки

Кожен водій може дізнатися вартість поліса заздалегідь у режимі реального часу, скориставшись онлайн страховими калькуляторами автоцивілки. Потрібно внести: тип транспорту, потужність двигуна, місто прописки автомобіліста. За допомогою цієї інформації калькулятор страховки ОСЦПВ зробить вам розрахунок автоцивілки та покаже можливі варіанти з цінами.

Ви можете окремо докупити добровільні види страхування, які працюватимуть у тандемі з основним договором автоцивілки. Це можуть бути: ДЦВ (що розширює ліміти відповідальності до 1 млн грн), мініКАСКО чи КАСКО, медицина для водія.

Хто має право на пільги під час оформлення поліса?

В Україні є особи, які мають певні пільги щодо ОСЦПВ. Їх дві категорії:

1. Особи, які можуть взагалі їздити без автоцивілки:

* Учасники бойових дій;

* Особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону;

* Особи з інвалідністю 1 групи, які керують особистим транспортом самостійно. Або ж особи, які керують таким транспортом у присутності особи з інвалідністю.

За ДТП, яка сталася з вини людини з пільгою, виплачує компенсацію МТСБУ.

2. Українці, для яких передбачена знижка 50%:

* Пенсіонери;

* Особи з інвалідністю 2 групи;

* Учасники війни;

* Чорнобильці 1, 2 категорії.

Якщо страховка зі знижкою буде оформлена на одного водія, а керувати транспортним засобом фактично буде інший, такий поліс вважається недійсним.

Приклади розрахунку вартості автоцивілки на легкове авто

Найчастіше автоцивілку оформляють водії на легковий автомобіль. Не дивно, адже їхня кількість на дорогах переважає і вони найчастіше потрапляють у дорожні пригоди.

Як було сказано вище, для кожного водія ціна буде індивідуальною, але спробуємо розрахувати вартість. Наприклад, візьмемо легкове авто зі стандартним об'ємом двигуна 1,6 л. Припустимо, що прописка його власника столична (Київ). Завдяки електронному калькулятору автоцивілки ми дізналися, що діапазон цін по ОСЦПВ для ТЗ — від 1500 грн до 3500 грн. Вартість зростає, залежно від відсутності франшизи, показників страховика та додаткових опцій.

Якщо змінити місто прописки на курортний Трускавець, то ціна становить від 600 грн до 2500 грн.

На замітку: для авто, які виїжджають на маршрут як таксі, встановлені окремі коефіцієнти через підвищену ймовірність потрапляння в ДТП. При розрахунку вартості автоцивілки необхідно вказати цей параметр.

Калькулятор автоцивілки на причіп

За статистикою саме причіп стає причиною багатьох ДТП.

Поширена хибна думка, що для причепа не потрібно купувати автоцивілку, якщо страховка оформлена на тягач. Однак причіп вважається окремим транспортним засобом, незважаючи на відсутність двигуна. Розрахувати ОСЦПВ калькулятором можна і для причепа за тим самим принципом.

Калькулятор автоцивілки на мотоцикл

На мотоцикл будь-якого віку необхідно купувати автоцивілку. Перед оформленням ОСЦПВ в Україні у калькуляторі потрібно перейти на відповідний тип транспорту. Тариф буде низьким через об'єм двигуна двоколісних ТЗ.

Калькулятор автоцивілки на електромобіль

Навіть для автомобілів з електродвигунами потрібна автоцивілка, адже вони експлуатуються на тих же умовах, що й машини з двигуном внутрішнього згоряння. Тому ризики створити ДТП однакові.

При обчисленні вартості поліса ОСЦПВ калькулятор має бути встановлений на спеціальний тип ТЗ — електромобіль. Тоді ціна буде розрахована коректно без помилок.

Закон України про електронний поліс автоцивілки

Дія страховки регулюється Законом «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Відповідно до документа, по ОСЦПВ встановлені ліміти. Це означає, що виплата страховиком обмежена. Останні зміни у розмірах відбулися у 2022 році — сума зросла на 23%. Змінився ще максимальний розмір франшизи до 3200 грн. Раніше він не міг перевищувати 2600 грн.

Отже, страхове покриття складає:

160 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну;

320 тис. грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю.

Якщо лімітів для покриття шкоди бракує, різницю має відшкодувати винуватець аварії.

Документи для розрахунку ОСЦПВ (автоцивілки) онлайн

Якщо ви скористалися електронним калькулятором онлайн, дізнались ціну та вирішили перейти до оформлення страховки, під рукою слід мати документи:

Водійське посвідчення;

Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

Техпаспорт на авто;

Внутрішній паспорт або ID-картка;

Посвідчення за наявності пільг.

При оформленні автоцивілки в офісі страхової компанії найчастіше потрібні копії цих документів, тому є сенс підготувати їх заздалегідь, щоб не витрачати час.

Топ-5 страхових компаній, що оформляють e-поліс

Від надійності страхової компанії залежить швидкість та якість врегулювання ДТП. При укладанні договору важливо не лише дивитися на опції, що входять до полісів, а й на рейтинг самого страховика. МТСБУ щоквартально оцінює діяльність страховиків з ОСЦПВ за критеріями:

Швидкість виплати;

Загальна оцінка;

Якість врегулювання;

Рівень скарг.

Ці відомості дають уявлення звичайному водієві про репутацію майбутнього партнера на ринку.

VUSO (ВУСО)

Створена у 2001 році українська компанія, яка має близько 50 ліцензій (17 на добровільні та 33 на обов'язкові види страхування). Одна з перших приєдналася до електронного страхування. За 20 років діяльності на страховому ринку VUSO здобула велику кількість нагород та неодноразово очолювала рейтинги незалежних видань.

Сайт https://vuso.ua/ Адреса головного офісу вул. Казимира Малевича, 31, Київ Телефон 0 800 50 37 73 Email client-support@vuso.ua Рейтинг МТСБУ Швидкість виплати 30 днів Загальна оцінка Відмінно Якість врегулювання Відмінно Рівень скарг Низький Калькулятор розрахунку автоцивілки на сайті Є

USG (УСГ)

«Українська страхова група» — сучасна страхова компанія з широкою регіональною мережею. У 2008 році увійшла до складу всесвітньо відомої Vienna Insurance Group. Компанія має велику лінійку продуктів — до 50, серед яких: Зелена картка, туристичне страхування, страхування зброї, страхування майна та інше. На офіційному сайті є онлайн-калькулятор автоцивілки.

Сайт https://www.usg.ua/ Адреса головного офісу вул. Федорова Івана, 32 А, Київ Телефон 800 500 300 Email hello@usg.ua Рейтинг МТСБУ Загальна оцінка Відмінно Якість врегулювання Відмінно Рівень скарг Низький Калькулятор розрахунку автоцивілки на сайті Є

PZU (ПЗУ)

Польська страхова компанія, яка розпочала свою діяльність ще у 1803 році. Група PZU — одна з найбільших фінансових інституцій Центральної та Східної Європи. Вона об'єднує понад 600 страхових відділень Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. На ринку України страхова компанія вже 30 років.

Сайт https://www.pzu.com.ua/ Адреса головного офісу вул. Січових Стрільців, 40, Київ Телефон 800 501 112 Email for-pzu@pzu.com.ua Рейтинг МТСБУ Загальна оцінка Відмінно Якість врегулювання Відмінно Рівень скарг Низький Калькулятор розрахунку автоцивілки на сайті Є

UNIQA (УНІКА)

Стабільна страхова компанія зі стажем роботи в Україні понад 29 років. Компанія впроваджує інноваційні технології у процесі страхування, покриваючи основні потреби клієнтів. УНІКА пропонує всі види ризикового страхування. Щомісяця здійснює страхові виплати у сумі близько 100 млн грн.

Сайт https://uniqa.ua/ Адреса головного офісу вул. Олени Теліги, 6, корпус 4, Київ Телефон 066 170 03 73 Email office@uniqa.ua Рейтинг МТСБУ Загальна оцінка Відмінно Якість врегулювання Відмінно Рівень скарг Низький Калькулятор розрахунку автоцивілки на сайті Є

ARX

Страхова компанія ARX — частина міжнародної канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings. У 2007 році компанія розпочала свою діяльність в Україні під назвою «AXA Страхування».

Місія страховика — надати клієнтам найкращий сервіс та продукти, досвід використання яких залишає лише позитивні враження. Компанія позиціонує себе як послідовник діджиталізації, тому тут орієнтовані на дистанційне врегулювання страхових випадків. На сайті доступна онлайн-підтримка через популярні месенджери (telegram, viber, facebook).

За результатами 2022 року ARX — компанія №1 на ринку КАСКО 13 років поспіль.

Сайт https://arx.com.ua/ Адреса головного офісу вул. Іллінська, 8, Київ Телефон 0 800 30 27 23 Email info@arx.com.ua Рейтинг МТСБУ Загальна оцінка Відмінно Якість врегулювання Відмінно Рівень скарг Низький Калькулятор розрахунку автоцивілки на сайті Є

Користувачів часто цікавлять такі питання щодо оформлення поліса

Що таке ОСЦПВ?

Це поліс обов'язкового страхування, що покриває відповідальність водія перед третіми особами. Так, якщо ви стаєте винуватцем аварії, компенсацію постраждалим замість вас виплачує страхова компанія, у якої ви купили автоцивілку.

У чому різниця між автоцивілкою та КАСКО?

Автоцивілка — обов'язкова страховка в Україні. Якщо ви стаєте винуватцем аварії, ваша страхова сплатить збитки постраждалих замість вас. КАСКО — добровільний вид страхування. Він покриває будь-які форс-мажори з авто (навіть ремонт особистого транспорту після ДТП з вашої вини).

Скільки коштує автоцивілка в Україні?

Ціна поліса залежить від параметрів: тип транспортного засобу, потужність двигуна, прописка автовласника. Розрахувати вартість можна онлайн через страхові агрегатори. У цьому вам допоможе калькулятор страховки ОСЦПВ.

Чи можна їздити на машині без автоцивілки?

Ні. За Законом «Про ОСЦПВ» у кожного водія на території України має бути актуальний поліс. В іншому випадку штраф і самостійна оплата збитків постраждалих при виникненні ДТП з вашої вини.

Хто звільняється від автоцивілки в Україні?

Від покупки автоцивілки звільняються особи: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни (встановлені законом), особи з інвалідністю 1 групи, які керують власним авто самостійно або у присутності іншої людини.

Як найдешевше оформити автоцивілку?

Найвигідніше купувати онлайн-автоцивілку через страхові агрегатори. Е-поліс за замовчуванням дешевший паперовий бланк на 10%. Також ви зможете вибрати для себе найкращий варіант ОСЦПВ за опціями та ціною.

Чи можна їздити без страховки у воєнний час?

Ні. Наявність ОСЦПВ не скасована під час дії воєнного стану. Усі страхові компанії продовжують виконувати свої зобов'язання щодо укладених договорів на території, підконтрольній Україні.

Який штраф за їзду без страховки в Україні?

Розмір штрафу для водіїв без страховки або з простроченим терміном її дії — 425 грн. Він може бути збільшений до 850 грн.

Чи можна самостійно оформити автоцивілку?

Так. Ви маєте право оформити автоцивілку онлайн без відвідування офісу страховика. На сьогодні це найпростіший і найшвидший спосіб застрахувати свою відповідальність перед третіми особами.

Чи потрібна автоцивілка, якщо машина стоїть?

Теоретично, якщо ви не користуєтеся автомобілем, ви можете не оформлювати на нього поліс. Але з практичної точки зору краще купити поліс, оскільки навіть єдина поїздка за рік на авто може закінчитися потраплянням у ДТП. А тут без страховки вже не обійтись.

Як поліція зможе перевірити електронний поліс?

Поліція перевіряє дійсність автоцивілки за допомогою єдиної бази МТСБУ за номером ТЗ чи номером самого поліса. База відкрита як для правоохоронних органів, так і для пересічного водія.

Коли починає діяти поліс?

Страхування дійсне найраніше — наступного дня після оформлення. Проте автомобіліст може самостійно вказати дату початку набрання чинності договору, якщо поліс потрібен на майбутнє.

Який розмір страхової суми?

У 2023 році ліміти покриття з ОСЦПВ складають:

160 00 грн — по майну (ремонт авто);

320 000 грн — по життю та здоров'ю (лікування водія та пасажирів).

Який перелік документів необхідний для оформлення поліса?

Щоб без проблем купити поліс, під рукою тримайте: посвідчення водія, техпаспорт, внутрішній паспорт, ІПН.

Чи можна оформити автоцивілку день у день?

Ні, такої можливості немає. Після оформлення поліс набирає чинності найраніше — наступного дня. Це зроблено, щоб уникнути шахрайства.

Як перевірити e-поліс у базі МТСБУ?

Електронний поліс можна перевірити через центральну та загальнодоступну базу МТСБУ, вказавши або держ. номер транспортного засобу, або номер самої страховки. Перевірка відбувається у режимі онлайн.

hotline.finance

Матеріал підготовлений сервісом онлайн-страхування hotline.finance.