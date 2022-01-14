Для того чтобы снять тонировочную пленку со стекла, вам потребуется несколько составляющих.

Некоторым водителям порой надоедает тонировка стекла в их автомобиле.

Для того, чтобы это сделать, затратив при этом минимальное количество денег и средств, ТСН.Авто дает эффективные способы того, как снять тонировку со стекла автомобиля в домашних условиях.

Шаг первый

Опустите стекло примерно на треть его высоты. Найдите край пленки, аккуратно подденьте его ножом. Лучше всего начинать с угла или с места, где кромка стекла имеет изгиб. Создайте между пленкой и стеклом зазор, достаточный, чтобы можно было ухватить пленку пальцами.

Совет: на некоторых автомобилях для удаления пленки придется снять боковые уплотнители окон. Но сначала посмотрите внимательно, как они крепятся, чтобы потом без проблем поставить их на место.

Шаг второй

Крепко ухватитесь за край пленки и медленно, очень медленно и плавно тяните его вниз и чуть-чуть на себя. Чем плавнее вы будете это делать, тем меньше шансов, что пленка порвется и придется начинать все сначала. Кроме того, если вы отделяете пленку медленно, то на стекле останется меньше клея.

Совет: если пленка отделяется плохо, можно слегка нагреть стекло с обратной стороны строительным феном. Но будьте аккуратны: не подносите фен близко и не грейте долго одно место, а то стекло треснет.

Шаг третий

Если же пленка оборвалась (а шансы, что это произойдет, достаточно велики), повторите шаг первый. Но лучше не торопиться, и постараться отделить пленку за один раз, иначе времени на снятие тонировки уйдет в несколько раз больше.

Шаг четвертый

Закончив снимать пленку со стекла, удалите остатки клея. Для этого капните на край салфетки "Уайт-спиритом", намочите стекло и оставьте его в таком виде хотя бы на минуту. После чего удалите размокший клей сухой тканью. Остатки "Уайт-спирита" – маслянистые разводы – со стекла легко убираются при помощи любого средства для мытья окон и чистой салфетки.

Совет: удалять остатки клея с сильно грязного стекла лучше по частям. Оттерли кусок – переходите к соседнему. Если "Уайт-спирит" не помогает – берите лезвия для бритвы и аккуратно счищайте его, протирая стекло влажной тряпкой.

Снятие тонировки с лобового стекла

Если на вашей машине затонировано еще и лобовое стекло, то готовьтесь потратить еще столько же времени, как на оба передних боковых. Принцип тот же – поддеть пленку и пытаться очень аккуратно ее тянуть вниз и чуть-чуть на себя. Проблема лишь в том, что в салоне обычно тесно, а лобовое стекло – большое.