Как правильно хранить шины: лучшие советы автомобилистам

Многие автолюбители часто интересуются тем, как правильно хранить шины.

Сильные морозы или знойное лето могут настигнуть нас врасплох, потому надо всегда быть готовым к своевременной замене резины. Это правило будет гарантом Вашей безопасности на дороге.

ТСН.Авто подготовил для вас, лучшие советы, как оставить шины после хранения в идеальном состоянии.

Перед тем, как снять шины с дисков, напишите на них маркером указание того, где данная шина стояла. Например, правое переднее колесо - "ПП", а заднее левое – "ЗЛ" и так далее. После определенного цикла эти шины можно будет заменить, из расчёта остаточной высоты их протектора.

Затем надо тщательно очистить шины от песка и грязи, удалить мелкие камни и гравий. Шины можно вымыть и просушить, а затем обработать специальным составом для хранения резины. Хранить же сами шины необходимо в сухом, темном и прохладном месте, защищенном от осадков и влаги.

Внимательно проверьте, чтобы рядом с местом хранения шин не было никаких химически активных веществ. Такими химически активными веществами могут быть: масла, бензин, солярка, а также другие вещества, воздействие которых может негативно сказаться на состоянии Ваших шин и уменьшить срок их службы.

Если шины будут храниться на колёсных дисках, то находиться они должны в горизонтальном положении на ровной горизонтальной площадке. Другим вариантом хранения шин с дисками - является подвешивание их в вертикальном положении.

Если шины планируется хранить отдельно от дисков, то класть их друг на друга, а также подвешивать не рекомендуется. Лучшим вариантом такого хранения будет вертикальное положение. При этом желательно шины вращать вдоль своей оси несколько раз в месяц, дабы уменьшить воздействие на одно и то же место.