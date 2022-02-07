Знаки и жесты водителей: что они обозначают на языке автомобилистов

Знаки и жесты водителей: что они обозначают на языке автомобилистов

На трассе автомобилисты зачастую обмениваются вырабатывавшейся годами целой системой особых знаков, которые в отсутствие голосовых возможностей позволяют передать другому участнику дорожного движения вполне исчерпывающую информацию о той или иной ситуации, не зная основных положений которой новичок может легко попасть впросак.

Традиция моргать фарами, предупреждая о засаде полиции, появилась несколько десятилетий назад. Как гласит легенда, до этого додумались автомобилисты одной из южных республик, а милицейское начальство не придумало ничего лучше, чем написать об этом во всесоюзной газете. Лучшей рекламы не требовалось - буквально через пару дней после публикации, фарами принялись сигналить друг другу почти все водители страны.

С тех пор "сигнальная энциклопедия" автомобилистов пополнилась солидным количеством новых "статей", значение которых понятно далеко не каждому. ТСН.Авто предлагает вам познакомиться с "посланиями", которые облегчают водителю существование на дороге.

Сигналы фарами и "поворотниками"

Одно короткое мигание дальним светом в пробке - "проезжай".

Несколько коротких миганий дальним светом: нужно понизить скорость и ехать аккуратнее, так как впереди опасность или засада копов; нужно выключить дальний свет при движении ночью.

Несколько длинных миганий дальним светом "в спину" означает просьбу уступить дорогу, а несколько миганий "аварийкой" преследует цель поблагодарить вас за то, что уступили трассу.

Включенный левый "поворотник" у автобуса или грузовика (при движении по загородной трассе) предупреждает - обгонять нельзя.

Включенный правый "поворотник" у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе), напротив, приглашает к обгону.

Включенный левый "поворотник" при обгоне у автомобиля, едущего первым свидетельствует о том, что автомобиль, который едет первым, обгоняет более медленного участника движения, но после опережения тихохода не перестраивается на прежнюю полосу, а продолжает двигаться по встречной со включенным левым "поворотником", показывая едущим сзади - встречная свободна, обгоняй.

Включенный правый "поворотник" при обгоне у автомобиля, едущего первым соответствует описанной выше ситуации, но автомобиль, который едет первым, включил правый "поворотник", значит, обгонять нельзя. Когда для обгона будет достаточно свободного пространства, лидер колонны снова выедет на встречную и включит левый "поворотник".

Включенный левый или правый "поворотник" во время движения по городу у автомобиля, едущего первым, предупреждает таким образом остальных, что нужно перестраиваться. В этом случае автомобиль, который замыкает колонну, перестраивается первым и немного сбавляет скорость, таким образом создавая на нужной полосе пространство, куда вклиниваются остальные участники колонны.

apnews.com

Звуковые сигналы

Короткий гудок - означает дружеское приветствие либо своеобразное "пожалуйста", если вы поблагодарили человека "аварийкой".

Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом - важный сигнал, предупреждающий о необходимости немедленной остановки, поскольку впереди поджидает опасность или ваш автомобиль неисправен.

Жесты руками представляют собой один из самым существенных разделов "азбуки" водителя.

Если рука описывает круг и указывает вниз - значит одно из колес вашего авто спущено.

Водителю грузовика показывают кукиш, когда между спаренными колесами большегруза застрял камень.

Рука указывает на обочину - знайте, что ваш автомобиль неисправен и нужно остановиться.

Рука указывает на дверь автомобиля - одна из дверей неплотно закрыта или что-то застряло в проеме.

Удар ладонью по воздуху - проверьте багажник, наверняка он окажется открытым.

Особое место в знаковой системе, разработанной автомобилистами, занимают сигналы, которыми пользуются любители автомобильных путешествий, преодолевающие маршруты на нескольких машинах.