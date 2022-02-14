Особенности зимнего вождения: полезные советы автомобилистам

Пришла зима, а это значит, что нас ждет всплеск аварийности. В это время года езда требует от водителей повышенного внимания и мобилизации всех своих навыков в случае возникновения аварийной ситуации. К тому же не стоит забывать о ужасающем состоянии дорог, которые обычно чистят не особо качественно.

Если вы не особо опытный водитель и переживаете, что можете попасть в передрягу на дороге - не переживайте. ТСН.Авто подготовил для вас, лучшие советы, как избежать опасности во время движения.

Тронуться с места

Непринужденно тронуться с места на обледенелой или заснеженной дороге – почти искусство. Особенно это актуально, для автомобилей с механической коробкой передач. Чуть переборщил с газом, рано отпустил сцепление – и вот пробуксовка. А это и увеличение времени разгона, и риск потери управляемости в самом начале движения.

Избежать пробуксовки на старте можно плавной работой педалей. В момент смыкания дисков сцепления педаль акселератора стоит приотпустить, а в особо сложных условиях рекомендуется старт на второй передаче.

На автомобилях с автоматическими трансмиссиями, а также на моделях с системой трэкш-контроля задача упрощается. Однако не стоит давить на "газ" так же, как и летом. При появлении пробуксовки бортовая электроника "душит" мотор, принудительно убавляя обороты. В итоге – вялый и неэффективный разгон.

Скорость, дистанция и интервал

Как следует из ПДД, скорость должна быть безопасной, причем зимой это особенно важно. В это время она зачастую даже ниже разрешенной дорожными знаками на конкретном участке дороги.

Безопасную скорость каждый водитель определяет сам для себя, но есть универсальный совет. Перед выездом на дороги общего пользования стоит в безопасном месте пару раз выполнить экстренное торможение – это поможет понять, каким в данных дорожных и погодных условиях будет тормозной путь и насколько хорошо автомобиль сохраняет траекторию.

Не менее важно поддерживать безопасную дистанцию. Зимой дистанция до впереди едущей машины должна в полтора-два раза превышать ту, с которой вы привыкли ездить летом, ведь коэффициент сцепления шин с дорогой меньше, а тормозной путь – соответственно, больше. Причем стоит думать не только о себе, но и за "того парня", что в соседней машине, – особенно, если это древняя легковушка без современных систем стабилизации или вообще грузовик.

Накату – нет!

Зимой категорически противопоказано движение накатом – то есть на нейтральной передаче, когда двигатель и трансмиссия разъединены. В экстренной ситуации (например, при внезапном появлении препятствия), придется либо тормозить, что зачастую обернется заносом, либо тратить драгоценные доли секунды на включение передачи.

Педаль газа, а точнее, крутящий момент двигателя – вот гарант безопасности на зимней дороге. С его помощью можно справиться как со сносом (скольжение передней оси), так и с заносом.

Тормози вдумчиво

В зимний период с педалью тормоза следует обращаться по-особенному: никаких резких нажатий. Причем это правило одинаково актуально для автомобилей как с системой АБС, так и без нее.

В первом случае резкое нажатие на тормоз приведет к преждевременной активации системы. Она позволит не заблокироваться колесам и поможет сохранить контроль над машиной, но побочным и нежелательным эффектом будет увеличение тормозного пути.

Если автомобиль не оборудован ABS, то резкое торможение на скользкой дороге приведет только к моментальной блокировке колес, заносу, а то и развороту и полной потерей управляемости в итоге.

Правильным решением будет комбинированное торможение: плавное нажатие на педаль тормоза в сочетании с торможением двигателем путем последовательного понижения передач. Делать это можно даже на современных автомобилях с автоматическими трансмиссиями: большинство таких коробок – будь то классический "автомат", вариатор, "робот" или "преселектив" - оснащены ручным режимом с возможностью переключения передач водителем.

apnews.com

Парковка в правильном месте

Зимой выбор места для парковки значительно усложняется. Например, не стоит парковаться вплотную к бордюру: у края проезжей части всегда много снега, а значит, выехать оттуда без пробуксовки будет проблематично. По той же причине не рекомендуется ставить автомобиль очень близко к другим машинам. А при парковке на уклоне нос автомобиля должен смотреть вниз, а руль следует вывернуть так, чтобы переднее колесо уперлось в бордюр.