5 книг ко Дню святого Валентина

Книги этого обзора – отличная подборка ко Дню всех влюбленных — о знакомствах, романтике, любви и браке. В ней вы найдете истории обо всем: от первого свидания и влюбленности до признания и свадьбы, от "второго шанса" до поздней любви и чувствах на всю жизнь.

Никки Френч. Убей меня нежно. – Х.: Фабула, 2020

Этот роман – классика жанра, героиня которого влюбилась с первого взгляда, из чего вышел целый эротический триллер. Стабильные отношения прошлой жизни не доставляли удовольствия, потому что в них не было страсти, одна лишь привычка. Вместо этого новый избранник – суровый альпинист с темным прошлым – привносит в ее жизнь бурю эмоций. Расставшись с надежным, но скучающим спутником, героиня бросается в его объятия, понимая, что нашла свою вторую половинку. И только после свадьбы осознает, что ничего не знает о мужчине. Что произойдет, когда все это пройдет, и начнутся поиски ошибок как повод для развода? И если раньше в сексуальном смысле героиня узнала о себе такие вещи, о которых даже не догадывалась, то сейчас разгадки могут привести в роковой финал. В любом случае это напряженное детективное чтиво не оставит в покое вплоть до конца. Я знала, куда бегу. Это было недалеко. Всего несколько метров осталось. Если бы я только успела! Я увидела синие мигалки и несколько припаркованных автобусов. Я собрала последние силы, забежала внутрь и резко и остановилась у стойки. На меня смотрело скучное лицо полицейского. – Да? — сказал он, беря ручку..."

Элизабет Гилберт. Город женщин. – Л.: Издательство Старого Льва, 2020

Эта книга — новый бестселлер известного автора, покорившего мир романами "Есть, молиться, любить" и "Природа всех вещей". На этот раз речь идет о женской сексуальности и свободе, об отваге быть собой и праве жить так, как тебе хочется. А еще – история очень необычной любви, на которую наложила свою тень война, и настоящей дружбы, которую нелегко найти, понять и оценить, особенно в таком непростом и меняющемся городе, как Нью-Йорк. Все начинается в 1940 году, когда девятнадцатилетнюю героиню изгоняют из престижного колледжа. Родители отправляют дочь на Манхэттен к тете – владелице небольшого, но очень эксцентричного театра. Неожиданно для себя девушка оказывается в настоящем водовороте довоенной богемной жизни. Знакомства со звездами, необычные театральные постановки, безудержный секс, реки алкоголя и чувство полной свободы сначала завораживают и соблазняют, а затем выбивают землю из-под ног.

Бет О'Лири. Квартира на двоих. – Х.: Виват, 2021

По сюжету этого романа, Тиффи и Леон живут в одной квартире, они спят в одной кровати, хотя никогда не встречались. Так уж случилось, что героини срочно нужно съехать от бывшего парня, а дешевле квартиру не найти, а герой работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они находят безумное, но в то же время идеальное решение: Леон будет жить в квартире днем, а Тиффом – ночью и на выходных. Они видят только следы друг друга – грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги – и пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, починить отопление. А еще делятся новостями о ревнивой девушке, навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Сколько нужно записок, чтобы подружиться с человеком, которого никогда не видел? А через сколько записок можно в нее влюбиться? Автор романа — британская писательница, ранее работавшая в детском издательстве, а по дороге с работы и на работу в поезде написавшая свой первый роман — "Комната на двоих". Ее книги переведены более чем на 30 языков, теперь также и на украинский.

Лора Стамплер. Маленькое черное платье, маленькое белое вранье. – К.: Книголав, 2021

В этой книге нас ждет увлекательная история о поиске себя, построении карьеры, взрослении и приключениях в большом городе. Героиня истории Гарпер Андерсон всегда считала, что она должна жить в мегаполисе, а не в глухом пригороде в Северной Калифорнии. Матчи по водному поло и скучные вечеринки во дворе Бобби Маккитрикса – разве это жизнь? Но однажды ее приглашают на стажировку в элитный журнал для тинейджеров Shift как блогера, пишущего о свидании, но есть одна маленькая проблема: у нее нет опыта в свиданиях. И все же она решает использовать эту возможность и провести лето в Нью-Йорке, приблизившись к своей мечте - стать писательницей. Харпер готов покорять мир, поэтому решается использовать историю своей подруги и выдать ее за свою, а уже во время работы получать собственный опыт. Так что лето у хитрой Харпер будет насыщенным — ужасные встречи с безумным редактором, гонки за лайками, открытие галереи в Бруклине, выходные в Хэмптонсе и другие приключения в большом городе.

Арчибальд Дж. Кронин. Три любви. – Л.: Априори, 2021

Тема этого романа, кажется, более чем ясна. Три любви – три стихии – три этапа жизни. Впрочем, всегда ли они складываются в большую гармонию? По сюжету главная героиня Люси Мур убеждена в правильности своих жизненных принципов и сформировала воображаемый план идеального будущего. Она горит любовью к своим родным и жертвует всем ради их благополучия. -– Я работал с Дэйвом на "Орле"! – Да ты что, в самом деле?! – наигранно удивилась она. - Действительно, мамочка! – восхищенно заверил восьмилетний мальчик. – Он позволил мне свернуть канаты в один. -- Боже мой! Что же дальше?" - пролепетала она, думая о веснушках на его носу. Нос был откровенно курносый, а веснушки – маленькие пигментные крапинки. Конечно, были на свете и другие детские носики и другие веснушки, но для нее именно этот носик и эти веснушки были самыми волшебными!" Но не ослепляет ли ее страсть здравый смысл и не препятствует ли критическому мышлению? Или гордость и самоуверенность обычной женщины с пылкой мечтой о изысканной жизни не разрушает желаемого семейного счастья? В этой истории любовь имеет свою цену, как и жизнь ради эфемерного будущего, ради чаяний и несбывшихся стремлений.

Читайте также: