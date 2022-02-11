5 книжок до Дня святого Валентина

Книжки цього огляду – чудова добірка до Дня всіх закоханих - про знайомства, романтику, кохання і шлюб. У ній ви знайдете історії про все: від першого побачення і закоханості до освідчення та весілля, від "другого шансу" до пізнього кохання та почуттів на все життя.

Ніккі Френч. Убий мене ніжно. - Х.: Фабула, 2020

Цей роман - класика жанру, героїня якого закохалася з першого погляду, з чого вийшов цілий еротичний трилер. Стабільні стосунки минулого життя не приносили задоволення, бо в них не було пристрасті, сама лише звичка. Натомість новий обранець - суворий альпініст із темним минулим - привносить в її життя бурю емоцій. Розлучившись з надійним, але нуднуватим супутником, героїня кидається в його обійми, розуміючи, що знайшла свою другу половинку. І лише після весілля усвідомлює, що нічого не знає про чоловіка. Тож що станеться, коли усе це промине і почнуться пошуки помилок як привід для розлучення? І якщо раніше в сексуальному сенсі героїня дізналася про себе такі речі, про які навіть не здогадувалася, то зараз розгадки можуть призвести до фатального фіналу. У будь-якому разі це напружене детективне чтиво не залишить у спокої аж до самісінького кінця. "Я знала, куди я біжу. Це було неподалік. Усього кілька метрів лишилося. Якби ж я тільки встигла! Я побачила сині блимавки і кілька припаркованих автобусів. Я зібрала останні сили докупи, забігла всередину і різко й некрасиво зупинилася біля стійки. На мене дивилось нудне обличчя поліцейського. - Так? - сказав він, беручи ручку…"

Елізабет Ґілберт. Місто дівчат. - Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Ця книжка - новий бестселер відомої авторки, яка підкорила світ романами "Їсти, молитися, кохати" та "Природа всіх речей". Цього разу мова про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще - історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк. Все починається 1940 року, коли дев’ятнадцятилітню героїню виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки - власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Несподівано для себе дівчина опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг.

Бет О’Лірі. Квартира на двох. - Х.: Віват, 2021

За сюжетом цього роману, Тіффі і Леон живуть в одній квартирі, вони сплять в одному ліжку, хоч ніколи не зустрічалися. Так уже сталося, що героїні терміново потрібно з'їхати від колишнього хлопця, і краще в квартиру дешевше, а герой працює ночами в госпісі і потребує грошей. І тоді вони знаходять божевільне, але в той же час ідеальне рішення: Леон буде жити в квартирі вдень, а Тіффом - вночі і на вихідних. Вони бачать тільки сліди один одного - брудні чашки, розкидані туфлі, шарфи і книги - і пишуть одне одному записки: про те, хто повинен винести сміття, прибрати речі, полагодити опалення. А ще діляться новинами про ревниву дівчину, нав'язливого колишнього, друзів і проблеми на роботі. Скільки потрібно записок, щоб подружитися з людиною, яку ніколи не бачив? А через скільки записок можна у неї закохатися? Авторка роману - британська письменниця, раніше працювала в дитячому видавництві, а дорогою з роботи й на роботу в потязі написала свій перший роман - "Кімната на двох". Її книжки перекладені понад 30 мовами, тепер також і українською.

Лора Стемплер. Маленька чорна сукня, маленька біла брехня. - К.: Книголав, 2021

У цій книжці на нас чекає захоплива історія про пошук себе, побудову кар’єри, дорослішання і пригоди у великому місті. Героїня історії Гарпер Андерсон завжди вважала, що вона мала б жити у мегаполісі, а не в глухому передмісті в Північній Каліфорнії. Матчі з водного поло і нудні вечірки у дворі Бобі Маккітрікса - хіба це життя? Але якось одного разу її запрошують на стажування до елітного журналу для тінейджерів Shift як блогерку, що пише про побачення, але є одна маленька проблема: у неї жодного досвіду в побаченнях. Та все ж вона вирішує використати цю можливість і провести літо у Нью-Йорку, водночас наблизившись до своєї мрії стати письменницею. Гарпер готова підкоряти світ, тому наважується використати історію своєї подруги і видати її за свою, а уже під час роботи отримувати власний досвід. Тож літо у нашої хитрунки Гарпер буде насиченим - жахливі зустрічі з божевільним редактором, перегони за лайками, відкриття галереї в Брукліні, вихідні в Гемптонсі, та інші пригоди у великому місті.

Арчибальд Дж. Кронін. Три любові. - Л.: Апріорі, 2021

Тема цього роману, здається, більш ніж зрозуміла. Три любові - три стихії - три етапи життя. Утім, чи завжди вони складаюься у велику гармонію? За сюжетом, головна героїня Люсі Мур переконана у правильності своїх життєвих принципів і сформувала уявний план ідеального майбутнього. Вона горить любов’ю до своїх рідних і жертвує усім заради їхнього добробуту. "Мамо! - вигукнув він, одразу намагаючись якнайшвидше повідомити їй важливу інформацію. - Я працював із Дейвом на "Орлі"! - Та ти що, справді?! - награно здивувалася вона. - Справді, матусю! - захоплено запевнив восьмирічний хлопчик. - Він дозволив мені скрутити канати в один. - Боже мій! Що ж далі? - пролепетала вона, думаючи про ластовиння на його носі. Ніс був відверто кирпатий, а веснянки - маленькі пігментні цяточки. Звісно, були на світі й інші дитячі носики та інші веснянки, але для неї саме цей носик і це ластовиння були найчарівнішими!" Але чи її пристрасть не засліплює здорового глузду і не перешкоджає критичному мисленню? Чи гордість і самовпевненість звичайної жінки з палкою мрією про вишукане життя не руйнує омріяного сімейного щастя? У цій історії любов має свою ціну, як і життя заради ефемерного майбутнього, заради сподівань і нездійсненних прагнень.

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