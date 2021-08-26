3-летнем Артемке нужна помощь

Лечение финансово истощило семью, поэтому сейчас они вынуждены обратиться к незнакомым людям.

Семья Артема Бухаринова просит помочь ей в сборе средств для лечения ребенка.

Трехлетний малыш заболел этой весной, и врачи предположили у ребенка бронхит, все симптомы указывали именно на это. Но состояние ребенка начало очень стремительно ухудшаться, что пришлось провести более развернутое исследование.

«После анализа крови нас немедленно направили в гематологическое отделение Харьковской городской клинической больницы, а там после результата стернальной пункции был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, генная поломка, группа высокого риска», — рассказывает мама малыша.

Ребенка нужно было спасать немедленно, поэтому его срочно госпитализировали и начали лечение, которое продолжается до сих пор.

«Протокол химиотерапии дается моему сыну очень трудно. За это время мы столкнулись с побочными явлениями — миелосупресивного синдром, токсический гепатит, фебрильная нейтропения, острый бронхеолит. После проведения первого блока высокодозной химии у сына развилась двусторонняя пневмония и септические очаги в почках. Расходы на преодоление побочных явлений, дополнительные обследования и анализы ложатся на наши плечи. В виду высокой группы риска, Артем вынужден ежедневно принимать таблетки, стоимостью 6000 грн в месяц», — рассказывает мама мальчика.

Лечение финансово истощило семью, поэтому сейчас они вынуждены обратиться к незнакомым людям. «В нашей семье есть еще старший сын, а доход приносит только муж. К сожалению, наши сбережения исчерпаны, поэтому я вынуждена обратиться к вам с просьбой о помощи в сборе средств для продолжения лечения и восстановления моего ребенка. Без поддержки маленький организм не справится. Помогите ребенку найти счастливое детство без слез», — просит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149499385416696

Бухаринова Наталья

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