В Одессе внедорожник перевернул карету "скорой"

Медики получили ушибы.

В Одессе возле еврейской больницы произошла авария: "скорую" не пропустили на перекрестке.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 26 августа.

Медики ехали на вызов. Когда пытались быстро проехать перекресток — спецмашину не пропустили. От удара "скорая" завалилась на бок.

Водители, которые проезжали рядом, массово остановились и бросились доставать из автомобиля медиков. К счастью, для них прошло обошлось ушибами, серьезных травм не получили. Чтобы оказать помощь коллегам — на место ДТП прислали еще одну "скорую".

Новости мира: в Одессе внедорожник опрокинул карету скорой - серьезных травм медики не получили

Напомним, в Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением. Машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.

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