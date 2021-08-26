В Одессе внедорожник перевернул карету "скорой"

Медики получили ушибы.
В Одессе возле еврейской больницы произошла авария: "скорую" не пропустили на перекрестке.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 26 августа.
Медики ехали на вызов. Когда пытались быстро проехать перекресток — спецмашину не пропустили. От удара "скорая" завалилась на бок.
Водители, которые проезжали рядом, массово остановились и бросились доставать из автомобиля медиков. К счастью, для них прошло обошлось ушибами, серьезных травм не получили. Чтобы оказать помощь коллегам — на место ДТП прислали еще одну "скорую".
Напомним, в Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением. Машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.