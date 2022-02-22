Дорогая терапия может подарить жизнь Ирине

Дети женщины умоляют сохранить им маму.

В редакцию ТСН.ua обратился сын Ирины Харьковской, умоляющий спасти его маму. Женщина уже больше 4 лет борется с раком молочной железы и прошла уже долгий путь, но болезнь все еще не отступила.

«Все лечение, которое было возможно, уже пройдено – 4 операции, 18 химиотерапии, 30 лучевых терапий, и 36 таргетных терапий. Но болезнь не покидает ее, сейчас предложено новое лечение», – рассказывает сын.

В настоящее время женщина продолжает химиотерапию и таргетную терапию. «Если не пролечить предложенными препаратами, маме останется жить не больше полугода, поскольку у нее очень агрессивная форма рака. Врачи советуют пройти курс с чередованием двух препаратов, если лечение пройдет успешно, то возможна длительная ремиссия. Для лечения нужно около 600 000 грн», – добавляет юноша.

Обращаюсь к вам за помощью! Я болею раком груди (Са правой молочной железы Т2N1 Mo, ст2В) с 2017 года. Все... Опубликовано Вяжу игрушкиЧетверг, 27 января 2022 г.

Дети умоляют помочь собрать средства, ведь боятся стать сиротами, отец детей с ними не поддерживает связь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5363 5420 1209 7466 Харьковская Ирина Сергеевна