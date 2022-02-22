Дорога терапія може подарувати життя Ірині

Діти жінки благають зберегти їм маму.

До редакції ТСН.ua звернувся син Ірини Харківської, який благає врятувати його маму. Жінка вже понад 4 роки бореться із раком молочної залози і пройшла вже довгий шлях, але хвороба все ще не відступила.

«Все лікування, яке було можливе, вже випробуване - 4 операції, 18 хіміотерапії, 30 промінних терапій, та 36 таргетних терапій. Та хвороба не полишає її, зараз запропоноване нове лікування», - розповідає син.

Зараз жінка продовжує хіміотерапію та таргетну терапію. «Якщо не пролікувати запропонованими препаратами, мамі залишиться жити не більше пів року, оскільки у неї дуже агресивна форма раку. Лікарі радять пройти курс з чергуванням двох препаратів, якщо лікування мине успішно, то можлива довготривала ремісія. Для лікування потрібно близько 600 000 грн», - додає юнак.

Звертаюся до вас за допомогою!Я хворію раком грудей (Са правої молочної залози Т2N1 Mo, ст2В) з 2017 року . Все... Опубліковано Вяжу игрушки Четвер, 27 січня 2022 р.

Діти благають допомогти зібрати кошти, адже бояться стати сиротами, батько дітей із ними не підтримує зв’язку.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5363 5420 1209 7466 Харківська Ірина Сергіївна