Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 24 тисячі.
В Україні станом на ранок 22 лютого 2022 року зафіксовано 24 440 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 287 людей, 33 238 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 553 особи, а 56 726 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 758 773 особи;
- одужало – 3 985 601 особа;
- летальних випадків – 104 932;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей. Загалом проведено 31 554 104 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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