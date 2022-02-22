Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 февраля

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 24 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 22 февраля 2022 года зафиксировано 24 440 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 287 человек, 33 238 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 553 человека, а 56 726 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 758 773 человека;
- выздоровело – 3 985 601 человек;
- летальных исходов – 104 932;
- проведено ПЦР-тестов – 19 430 200.
С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. Всего проведено 31 554 104 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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