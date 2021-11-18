Людмила умоляет помочь ей сохранить жизнь

Женщине нужно ежемесячно собрать 80 тысяч гривен.

Людмила решилась обратиться к незнакомым людям, чтобы просить помощи на свое лечение. Женщина уже несколько лет борется с онкологией, но сейчас нехватка средств ощущается катастрофически.

«Мне 36 лет, у меня сынок 8 лет. С 2019 прохожу лечение рака молочной железы, но в июле этого года у меня обнаружили прогрессирование болезни — метастазы в кости и позвоночник и мутации в генах. Было проведено оперативное вмешательство на позвоночнике и назначено лечение таргентными препаратами», – рассказывает Людмила.

Такая терапия довольно действенна, поэтому женщина заручившись поддержкой друзей начала борьбу. Но и этого оказалось мало, чтобы преодолеть онкологию.

«Работая в районной больнице бухгалтером, я не была способна оплатить такое лечение и моя семья также истощена и морально, и материально. Папа лечился и умер также от рака незадолго до моей болезни. Поэтому я обратилась за помощью через фб к друзьям и приступила к лечению. Однако уже через 1,5 месяца у меня резко ухудшились онкомаркеры и пройдя повторное обследование – обнаружили метастазы в печени», — добавляет Люда.

Такая ситуация стала настоящим шоком для женщины, но врачи дали надежду на спасение уже другим лечением, которое стоит просто заоблачные суммы для обычной украинской семьи – более 80 тысяч гривен в месяц.

«Сбор практически остановился. И я понимаю, что моя жизнь сейчас зависит от наличия средств, государство такое лекарство не закупает, и у меня не остается шансов жить. Остается только надежда на людей с большими и добрыми сердцами. Мне нужно выиграть время, чтобы мой мальчик немного подрос и был готов ко взрослой самостоятельной жизни», — говорит Людмила и просит подарить ей надежду получить драгоценное время со своей семьей.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка

5168757411402748

Шумовская Людмила Анатольевна