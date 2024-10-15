Ежедневное чувство тревоги: симптомы, причины и как с ней бороться

Во время войны люди все чаще жалуются на чрезмерную тревожность.

Война повлияла на ментальное здоровье каждого украинца. Депрессия, тревога, страх и ощущение беспомощности – то, с чем приходится состаиваться каждый день . Так что в наше время катализатором ухудшения психологического здоровья может стать что угодно.

Как определить у себя тревожное расстройство и как при этом помочь — рассказываем дальше.

Тревожное расстройство без причины

Тревожное расстройство может появиться и без видимой серьезной причины.

Человек может ощущать первые признаки, еще задолго до очевидного ухудшения ситуации.

Основной симптом – постоянное чувство тревоги, которое длится не менее полугода, при условии, что поводов нервничать нет или они незначительны, а эмоциональные реакции непропорционально сильны.

Как следствие – тревога переворачивает жизнь с ног на голову. Вы отказываетесь от работы, проектов, прогулок, встреч или знакомств.

Основные симптомы тревожного расстройства

постоянная усталость

бессонница

постоянный страх

невозможность сосредоточиться

невозможность расслабиться

дрожь в руках

Как преодолеть тревожность

раздражительность

головокружение

частое сердцебиение, хотя никаких сердечных патологий нет

повышенная потливость

боли в голове, животе, мышцах – при том, что врачи не находят никаких нарушений.

Как помочь себе своими силами

Признайте свою тревожность и ни в коем случае не критикуйте себя за эти чувства.

Помните, что вы можете испытывать сильную тревогу и все еще эффективно работать: человек, начавший испытывать повышенную тревожность, может еще в течение длительного времени работать вполне хорошо – так же, как он делал это раньше.

Контроль эмоций. Приступы паники часто вызывают у вас ощущение, будто вы умираете или имеете сердечный приступ.

Следите за своими мыслями. Люди с тревожностью часто сосредотачиваются на худших сценариях. Чтобы побороть эти тревоги, подумайте, насколько они реальны.

Паническая атака / Фото: Getty Images

Не забывайте о правильном дыхании. Глубокое дыхание помогает успокоиться. Это поможет замедлить и перенаправить ваши мысли.

Станьте прямо. Когда мы волнуемся, мы сутулимся, тем самым подсознательно защищаем верхнюю часть тела, где расположены наше сердце и легкие.

Держитесь подальше от сахара. Во время стресса может возникнуть соблазн съесть что-нибудь сладкое. Но в этом случае плитка шоколада или пара пирожных могут принести больше вреда, чем пользы, поскольку исследования свидетельствуют, что потребление слишком большого количества сахара может усугубить ощущение тревоги.

Как лечить тревожное расстройство

Тревожное расстройство вряд ли можно преодолеть просто советами, такими как, "успокойся", "выпей" или "кучи успокоительное, наконец".

Поэтому, прежде всего, следует выяснить саму причину тревожности, чтобы не впасть в забвение.

Как отметила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, подходы к преодолению тревожности включают медикаментозное лечение, когнитивно-поведенческую терапию, а также отказ от курения и алкоголя и физическую активность.

Схему терапии должен составить врач-психиатр. С этой целью он проводит детальный анамнез и применяет тесты на тревожность: Бека или Шихана.

Тесты на тревожность

Тесты на тревожное расстройство можно пройти по ссылке:

Когнитивно-поведенческая терапия

Эту терапию специалисты чаще используют при лечении тревожного расстройства.

Во время терапии приходит:

Понимание и контроль над обезображенными взглядами на жизненные стрессоры, такие как поведение других людей, жизненные события.

Признание и замена вызывают панику мыслей.

Уменьшение чувства беспомощности.

Управление стрессом, расслабление при возникновении симптомов.

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