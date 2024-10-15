Щоденне відчуття тривоги: симптоми, причини та як з нею боротися

У час війни люди все частіше скаржаться на надмірну тривожність.

Війна вплинула на ментальне здоров'я кожного українця. Депресія, тривога, страх і відчуття безпорадності – те, з чим доводиться стикатися щодня. Тож у наш час каталізатором погіршення психологічного здоров'я може стати будь-що.

Як визначити у себе тривожний розлад та як собі допомогти – розповідаємо далі.

Тривожний розлад без причини

Тривожний розлад може з'явитися і без видимої серйозної причини.

Людина може відчувати перші ознаки ще задовго до очевидного погіршення ситуації.

Основний симптом – постійне відчуття тривоги, яке триває щонайменше пів року, за умови, що приводів нервувати немає або вони незначні, а емоційні реакції непропорційно сильні.

Як наслідок – тривога перевертає життя з ніг на голову. Ви відмовляєтеся від роботи, проєктів, прогулянок, зустрічей або знайомств.

Основні симптоми тривожного розладу

постійна втома

безсоння

постійний страх

неможливість зосередитися

неможливість розслабитися

тремтіння в руках

Як подолати тривожність

дратівливість

запаморочення

часте серцебиття, хоча жодних серцевих патологій немає

підвищена пітливість

болі в голові, животі, м'язах, водночас лікарі не знаходять жодних порушень

Як допомогти собі самотужки

Визнайте свою тривожність і в жодному разі не критикуйте себе за ці почуття.

Пам’ятайте, що ви можете відчувати сильну тривогу і все ще ефективно працювати: людина, яка почала відчувати підвищену тривожність, може ще протягом тривалого часу працювати цілком добре – так само, як вона робила це раніше.

Контроль емоцій. Напади паніки часто викликають у вас відчуття, ніби ви вмираєте або маєте серцевий напад.

Слідкуйте за своїми думками. Люди з тривожністю часто зосереджуються на найгірших сценаріях. Щоб подолати ці тривоги, подумайте, наскільки вони реальні.

Панічна атака / Фото: Getty Images

Не забувайте про правильне дихання. Глибоке дихання допомагає заспокоїтися. Це може сповільнити і перенаправити ваші думки.

Станьте прямо. Коли ми хвилюємося, ми сутулимося і тим самим підсвідомо захищаємо верхню частину тіла, де розташовані наше серце та легені.

Тримайтеся подалі від цукру. Під час стресу може виникнути спокуса з’їсти щось солодке. Але в цьому разі плитка шоколаду чи пара тістечок можуть принести більше шкоди, ніж користі, оскільки дослідження засвідчують, що споживання занадто великої кількості цукру може погіршити відчуття тривоги.

Як лікувати тривожний розлад

Тривожний розлад навряд чи можна подолати просто порадами, як-от "заспокойся", "випий" чи "купи нарешті заспокійливе".

Тому насамперед треба з'ясувати саму причину тривожності, щоб не впасти в забуття.

Як зазначила ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, підходи до подолання тривожності включають медикаментозне лікування, когнітивно-поведінкову терапію, а також відмову від куріння та алкоголю і фізичну активність.

Схему терапії має скласти лікар-психіатр. Для цього він проводить детальний анамнез і застосовує тести на тривожність – Бека чи Шихана.

Тести на тривожність

Тести на тривожний розлад можна пройти за посиланням:

Когнітивно-поведінкова терапія

Цю терапію фахівці найчастіше використовують під час лікування тривожного розладу.

Під час терапії приходить:

Розуміння і контроль над спотвореними поглядами на життєві стресори, як-от поведінку інших людей, життєві події.

Визнання і заміна викликають паніку думок.

Зменшення почуття безпорадності.

Управління стресом, розслаблення в разі виникнення симптомів.

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