Інцидент у підрозділі "Асгард": генерал-лейтенант Павлюк зробив заяву

Після звернення військовослужбовців однієї з частин Сухопутних військ, групи "Асгард" (Asgard), відбудеться службове розслідування Військовою службою правопорядку Збройних сил України.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ 15 жовтня.

За його словами, перевірка відбудеться з метою встановлення реальних фактів та обставин, а також надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група Asgard на власних ресурсах у соціальних мережах.

"Мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних силах України. Висновки й рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена в повній відповідності до норм чинного законодавства", – повідомив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, днями було оприлюднено заяву бійців підрозділу "Асгард", які розповіли про дії координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва "Тихохода", який представлявся радником командувача Олександра Павлюка. Він без повноважень віддавав накази, принижував і погрожував військовим.

Своєю чергою Дмітрієв назвав звинувачення "провокацією, яка давно спрогнозована". Він заявив, що наказів не було і не могло бути.

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