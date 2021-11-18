Людмила благає допомогти їй зберегти життя

Жінці потрібно щомісяця зібрати 80 тисяч гривень.

Людмила наважилась звернутись до незнайомих людей, щоб просити допомоги на своє лікування. Жінка вже кілька років бореться із онкологією, але зараз брак коштів відчувається катастрофічно.

«Мені 36 років, маю синочка 8 років. Від 2019 року проходжу лікування раку молочної залози, але в липні цього року в мене виявили прогресування хвороби - метастази в кістки та хребет та мутації в генах. Було проведена оперативне втручання на хребті та призначене лікування таргентними препаратами», - розповідає Людмила.

Така терапія доволі дієва, тож жінка, заручившись підтримкою друзів, почала боротьбу. Та і цього виявилось замала, щоб здолати онкологію.

«Працюючи в районній лікарні бухгалтером, я не була спроможна оплатити таке лікування і моя родина також виснажена і морально, і матеріально. Тато лікувався і помер також від раку незадовго до моєї хвороби. Тому я звернулася про допомогу через фб до друзів і розпочала лікування. Проте вже через 1,5 місяця в мене різко погіршились онкомаркери і пройшовши повторно обстеження - виявили метастази в печінці», - додає Люда.

Така ситуація стала справжнім шоком для жінки, але лікарі дали надію на порятунок вже іншим лікуванням, яке коштує просто захмарні суми для звичайної української сім’ї - понад 80 тисяч гривень на місяць.

«Збір практично зупинився. І я розумію, що моє життя зараз залежить від наявності коштів, держава таких ліків не закуповує, і в мене не залишається шансів жити. Залишається тільки надія на людей з великими і добрими серцями. Мені потрібно виграти час, щоб мій хлопчик трохи підріс і був готовий до дорослого самостійного життя», - каже Людмила і просить подарувати їй надію отримати дорогоцінний час із своєю родиною.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку

5168757411402748

Шумовська Людмила Анатоліївна