Маленькая Вера надеется на вашу помощь

Ребенку нужна усиленная реабилитация

Еще в утробе матери жизни ребенка оказалось под угрозой — на последней неделе беременности пуповина обвила шею младенца, но маму Веры врачи успокоили и заверили, что ребенок родится вовремя и самостоятельно.

«И вот долгожданный день родов, меня оставили в родзале, 15 часов со мной ничего не происходило, у меня не было родовой деятельности, даже когда после многих часов меня начали стимулировать, родовая деятельность не наступила... Моя врач уехала домой, воды отошли и все это время моя дочь просто терпела острую гипоксию, 17 часов», — рассказывает мама ребенка.

Когда же женщине сделали срочное кесарево сечение, ребенок почти не было признаков жизни. Врачам удалось реанимировать кроху, но это имело сверхсложные последствия на ее будущее. «Мы любим жизнь, детей, людей, но в ней есть постоянная, круглосуточная борьба с диагнозом моей дочери Верочки – в период родов, Верочка получила травмы, в результате чего – ДЦП, спастический тетрапарез. Это был ужасный и горький этап принятия и нескончаемой борьбы! Она ведь наша долгожданная, очень любимая и запланированная чудо-девочка», – рассказывает мама ребенка.

Их история борьбы за 6 лет жизни дочери насчитывает 57 реабилитаций на выезде, постоянные занятия на дому со специалистами: ЛФК и массаж, занятия в бассейне, логопед, психолог, остеопатия, иппотерапия. «У Верочки хорошие результаты – она уверенно контролирует голову, стоит с поддержкой на ножках, с помощью приседает и встает сама, а еще три года назад этого всего не было», – рассказывает мама крохи.

Такие результаты доказывают, что ребенок благодаря квалифицированной помощи восстанавливается, поэтому все усилия не напрасны, и их нужно продолжать.

«Нам нельзя стоять на месте – иначе откат назад, этого нельзя допустить! Верочка – очень умная, толковая девочка, в этом году мы пошли в садик, к нормотипным деткам, развитие пошло еще быстрее, особенно психоэмоциональное», – добавляет женщина.

Родители не могут прекратить радоваться достижению дочери и тем более не могут опустить руки в продолжении восстановления дочери, но с каждым месяцем, собрать средства на наступающую реабилитацию становится все труднее, поэтому они решились просить финансовую помощь.

«На каждую выездную реабилитацию (их у нас 4-5 в год) необходима сумма 20000-25000 грн, нам стало непосильно все это охватить, поскольку, кроме реабилитаций, ребенок нуждается в постоянной покупке спецсредств. Поэтому обращаемся к вам – помогите моей Верочке пройти следующую реабилитацию, где замечательные специалисты и процедуры, мы в этом очень нуждаемся!» – говорит мама Веры.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ 5168 7573 5707 8924 Сидоренко Анна Александровна

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