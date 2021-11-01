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Маленька Віра сподівається на вашу допомогу

Маленька Віра сподівається на вашу допомогу

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Маленька Віра сподівається на вашу допомогу

Дитині потрібна посилена реабілітація

Ще в утробі мами життя дитини опинилось під загрозою – на останньому тижні вагітності пуповина обвила шийку немовляти, але маму Віри лікарі заспокоїли і запевнили, що дитина народиться вчасно і самостійно.

«І ось довгоочікуваний день пологів, мене залишили в пологовому залі, 15 годин зі мною нічого не відбувалося, у мене не було родової діяльності, навіть коли через багато годин мене почали стимулювати, родова діяльність не настала... Моя лікар поїхала додому, води відійшли і весь цей час моя донечка просто терпіла гостру гіпоксію, 17 годин!» – розповідає мама дитини.

Коли ж жінці зробили терміновий кесарів розтин, дитина майже не мала ознак життя. Але лікарям вдалося реанімувати крихітку, та це мало надскладні наслідки на її майбутнє. «Ми любимо життя, дітей, людей, але в ній є постійна, цілодобова боротьба з діагнозом моєї донечки Вірочки – у період пологів, Вірочка отримала травми, внаслідок чого – ДЦП,  спастичний тетрапарез. Це був жахливий та гіркий етап прийняття та нескінченної боротьби! Адже вона наша довгоочікувана, дуже кохана та запланована диво-дівчинка», – розповідає мама дитини.

Їхня історія боротьби за 6 років життя донечки налічує 57 реабілітацій на виїзді, постійні заняття вдома зі спеціалістами: ЛФК та ​​масаж, заняття в басейні, логопед, психолог, остеопатія, іпотерапія. «У Вірочки хороші результати – вона впевнено контролює голову, стоїть з підтримкою на ніжках, за допомогою присідає і встає сама, а ще три роки тому цього всього не було», – розповідає мама крихітки.

Такі результати доводять, що дитина завдяки кваліфікованій допомозі відновлюється, тож всі зусилля не марні, і їх треба продовжувати.

«Нам не можна стояти на місці – інакше відкат назад, цього не можна допустити! Вірочка – дуже розумна, тямуща дівчинка, цього року ми пішли в садок, до нормотипних діток, розвиток пішов ще швидше, особливо психоемоційний», – додає жінка.

Батьки не можуть припинити тішитись досягненням доньки і тим паче не можуть опустити руки у продовженні відновлення донечки, але з кожним місяцем зібрати кошти на наступу реабілітацію стає все важче, тож вони зважились просити фінансової допомоги.

«На кожну виїзну реабілітацію (їх у нас 4-5 на рік) необхідна сума 20000-25000 грн, нам стало непосильно все це охопити, оскільки окрім реабілітацій, дитина потребує постійної купівлі спецзасобів. Тому звертаємося до вас – допоможіть моїй Вірочці пройти наступну реабілітацію, де чудові фахівці та процедури, ми цього дуже потребуємо!» – каже мама Віри.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

№ 5168 7573 5707 8924

Сидоренко Анна Олександрівна

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