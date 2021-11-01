Прогноз погоди на 1 листопада: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

Прогноз погоди на 1 листопада: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

Синоптики прогнозують хмарність.

У понеділок, 1 листопада, в Україні буде по-осінньому тепло.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні переважно без опадів. Лише у північних областях синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +11-16 градусів. На заході місцями повітря прогріється до +13 градусів. У південних та східних областях стовпчики термометрів покажуть 14-16 градусів вище нуля. У північних та центральних до +14 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 1 листопада буде мінлива хмарність. Опадів не передбачають. Швидкість південного-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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