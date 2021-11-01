Народні прикмети, обряди і звичаї 1 листопада

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

1 листопада віряни та церква вшановують пророка Йоїля, мученика Уара i з ним семи учителiв християнських, перенесення мощей преподобного Йоана Рильського, блаженної Клеопатри та сина її Йоана.

1 листопада: церковне свято

Йоіл або Іоїл — біблійний пророк. Народився й жив у V ст. до н. е. в Юдеї, під час правління юдейських царів Йоаша та Амації.

У досить щасливий період Юдейського царства, Йоіл в основному закликав співгромадян до щирої віри в Бога та відмови від показного служіння Господу. Його книга представлена ​​як "слово Господнє, що було до Йоіла, сина Бетуїла". Головна увага приділяється самому пророцтву, а не упоряднику книги. Близьке знайомство Йоіла з Єрусалимом, його храмом і особливостями храмового служіння вказує на те, що, можливо, пророк писав свою книгу в Єрусалимі або в Юдеї.

Йоіл — перший біблійний пророк, що залишив після себе запис своїх проповідей (книга Йоіла). За обсягом книги Йоіла його відносять до так званих "малих пророків". "Книга пророка Йоіла" складається з трьох розділів.

Також сьогодні - День Усіх Святих — християнське свято, день пам'яті всіх шанованих Церквою святих. Термін «Усі святі» охоплює як канонізованих святих, так і тих, хто залишився невідомим за життя.

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Вважається, що дата 1 листопада могла бути обрана тому, що в цей час кельти відзначали свято Самайн, яке було пов'язане, крім усього іншого, із шануванням мертвих.

Першими почали відзначати пам'ять усіх святих 1 листопада англійські та ірландські християни, а потім цю дату вирішив перейняти і Рим. Язичницькі традиції Самайна знайшли своє зображення у святі Геловін, що святкується напередодні.

Також сьогодні - День мертвих — свято, що святкується у Мексиці та меншою мірою в деяких інших іспаномовних країнах та країнах зі значною мексиканською діаспорою (наприклад, у США, Гватемалі, Гондурасі тощо). Святкування, як правило, відбувається 1-го і 2-го листопада та пов'язане із католицьким святом Дня всіх святих.

1 листопада: народні традиції

Наприклад, у Мексиці цього дня люди створюють вівтарі на честь померлих родичів, які прикрашають черепами з цукру, вербеною, улюбленими напоями та стравами померлих. Кладовища прикрашають стрічками та квітами, шлях до будинків померлих родичі заставляють свічками, щоб мерці змогли знайти шлях додому.

1 листопада: що варто робити

У Мексиці жінки за допомогою макіяжу створюють образ Катріни, елегантного жіночого скелета, популярного у мексиканській культурі. Учасники параду оточують себе чорнобривцями. Ці квіти мають провадити души мертвих своїм яскравим кольором та запахом.

1 листопада: народні прикмети

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

Бурхливий листопад — на сувору зиму.

Після листопадових заморозків грудневий мороз.

1 листопада: що не можна робити

лаятися та лихословити;

займатися рукоділлям й працювати вдома.

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