Народные приметы, обряды и обычаи 1 ноября

Какая погода в ноябре, такова и в апреле.

1 ноября верующие и церковь чтят пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.

1 ноября: церковный праздник

Иоил или Иоил — библейский пророк. Родился и жил в V в. до н. э в Иудее, во время правления иудейских царей Иоаша и Амасии.

В довольно счастливый период Иудейского царства, Иоил в основном призвал сограждан к искренней вере в Бога и отказу от показного служения Господу. Его книга представлена ​​как "слово Господне, которое было до Иоила, сына Бетуила". Главное внимание уделяется самому пророчеству, а не составителю книги. Близкое знакомство Иоила с Иерусалимом, его храмом и особенностями храмового служения указывает на то, что, возможно, пророк писал свою книгу в Иерусалиме или Иудеи.

Иоил – первый библейский пророк, оставивший после себя запись своих проповедей (книга Иоила). По объему книги Иоила его относят к так называемым "малым пророкам". "Книга пророка Иоила" состоит из трех глав.

Также сегодня – День Всех Святых – христианский праздник, день памяти всех чтимых Церковью святых. Термин «Все святые» охватывает как канонизированных святых, так и оставшихся неизвестным при жизни.

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Считается, что дата 1 ноября могла быть избрана потому, что в это время кельты отмечали праздник Самайна, который был связан, помимо всего прочего, с почитанием мертвых.

Первыми стали отмечать память всех святых 1 ноября английские и ирландские христиане, а затем эту дату решил перенять и Рим. Языческие традиции Самайна нашли свое изображение в праздник Хэллоуин, празднуемом накануне.

Также сегодня День мертвых — праздник, празднуемый в Мексике и в меньшей степени в некоторых других испаноязычных странах и странах со значительной мексиканской диаспорой (например, в США, Гватемале, Гондурасе и т.д.). Празднование, как правило, проходит 1-го и 2-го ноября и связано с католическим праздником Дня всех святых.

1 ноября: народные традиции

К примеру, в Мексике в этот день люди создают алтари в честь умерших родственников, украшающих черепами из сахара, вербеной, любимыми напитками и блюдами умерших. Кладбище украшают лентами и цветами, путь к домам умерших родственники заставляют свечами, чтобы мертвецы смогли найти путь домой.

1 ноября: что делать

В Мексике женщины с помощью макияжа создают образ Катрин, элегантный женский скелет, популярный в мексиканской культуре. Участники парада окружают себя бархатцами. Эти цветы должны производить души мертвых своим ярким цветом и запахом.

1 ноября: народные приметы

Какая погода в ноябре, такова и в апреле.

Бурный ноябрь – на суровую зиму.

После ноябрьских заморозков декабрьский мороз.

1 ноября: что нельзя делать

ругаться и злословить;

заниматься рукоделием и работать на дому.

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