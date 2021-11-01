Астрологический прогноз на 1 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: не стоит тратить время и силы на дела, без которых вполне можно обойтись. Любые начинания обречены на провал, нежелательно также делать покупки, особенно крупные: о каждой из них впоследствии придется пожалеть, как о выброшенных на ветер деньгах.
Символ дня: жаба, трясина.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: аквамарин.
Камни дня: коралл, желтый нефрит, жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: травмы и переломы будут заживать медленно, поэтому необходимо избегать резких движений и занятий рискованными видами спорта. Если без физических упражнений никак нельзя обойтись, стоит предпочесть йогу или пилатес.
Девиз дня: добро побеждает зло.
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: время благоприятно как для заключения, так и для расторжения брака.
Мистика дня: можно читать заговоры, направленные на благополучное разрешение судебных дел. Хороший результат также даст изготовление любовных и защитных амулетов и талисманов.
Табу дня: день, когда афоризм "береги порядок, и порядок сбережет тебя" актуален как никогда: собранность и дисциплинированность помогут избежать проблем, в которые непременно попадет расхлябанный и неорганизованный человек.
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