Астрологічний прогноз на 1 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: не варто витрачати час та сили на справи, без яких можна обійтися. Будь-які починання приречені на провал, небажано робити покупки, особливо великі: про кожну з них згодом доведеться пошкодувати, як про викинуті на вітер гроші.

Символ дня: жаба, трясовина.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: аквамарин.

Камені дня: корал, жовтий нефрит, жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: травми та переломи гояться повільно, тому необхідно уникати різких рухів та занять ризикованими видами спорту. Якщо без фізичних вправ ніяк не можна обійтися, варто віддати перевагу йозі або пілатесу.

Девіз дня: добро перемагає зло.

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: час сприятливий як для укладання, так і для розірвання шлюбу.

Містика дня: можна читати змови, створені задля вдалого вирішення судових справ. Хороший результат також дасть виготовлення любовних та захисних амулетів та талісманів.

Табу дня: день, коли афоризм "бережи порядок і порядок збереже тебе" актуальний як ніколи: зібраність і дисциплінованість допоможуть уникнути проблем, в які неодмінно потрапить розхлябана і неорганізована людина.

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