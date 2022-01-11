Мама Богданы просит помощи в лечении дочери

Матери-одиночке не под силу собрать необходимые средства.

У Богданы Зиновьевой при рождении обнаружили синдром Патау, микроцефалию, агенезию мозолистого тела, заросший глаз.

«Родилась Богдана на 38 неделе беременности. Роды были тяжелыми, малышка пролежала в реанимации 10 дней. В 1,5 года Богдана научилась только держать голову, но не сидела и не ходила», – рассказывает мама девочки.

В 2018 году ребенку провели операцию по коррекции глаза – подняли веко и расширили разрез глаз, сшили расщелину мягкого неба. Тогда началось обновление девочки благодаря реабилитациям. Семье из украинского села трудно собрать средства на необходимое для дочери лечение.

«Мы проживаем в сельской местности, поэтому деньги на лечение собирать удается с трудом, а по каждому вопросу приходится выезжать в областной центр. В 2021 году Богдана прошла 3 курса реабилитации, что принесло свои плоды, реабилитологи заметили положительную динамику. Прошу вас помочь в сборе на очередной курс реабилитации, потому что сложная финансовая ситуация и Ковид-19 не обошли и нас. В сентябре месяце вдвоем с дочерью переболели, что дало отпечаток не только по здоровью, но и по финансовым возможностям семьи», - говорит мама девочки и просит помочь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

карта 5168 7574 0804 3323

Зиновьева Светлана