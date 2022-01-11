Мама Богданки просить допомоги в лікуванні доньки

Матері-одиначці не до снаги зібрати потрібні кошти.

У Богданки Зінов'євої під час народження виявили синдром Патау, мікроцефалію, агенезію мозолистого тіла, заросле око.

«Народилася Богдана на 38 тижні вагітності. Пологи були важкими, малятко пролежало в реанімації 10 днів. У 1,5 рочки Богдана навчилась лише тримати голову, але не сиділа і не ходила», – розповідає мама дівчинки.

2018 року дитині провели операцію з корекції ока - підняли віко і розширили розріз очей, зшили розщелину м'якого піднебіння. Тоді почалося відновлення дівчинки завдяки реабілітаціям. Родині з українського села важко зібрати кошти на необхідне для доньки лікування.

«Ми проживаємо в сільській місцевості, тому гроші на лікування збирати вдається насилу, а з кожного питання доводиться виїжджати до обласного центру. 2021 року Богдана пройшла 3 курси реабілітації, що дало свої плоди, реабілітологи помітили позитивну динаміку. Прошу вас допомогти у зборі на черговий курс реабілітації, тому що складна фінансова ситуація і Ковід-19 не оминули і нас. У вересні місяці вдвох із дочкою перехворіли, що дало свій відбиток не лише за здоров'ям, а й щодо фінансових можливостей сім'ї», - каже мама дівчинки і просить допомогти.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

карта 5168 7574 0804 3323

Зінов'єва Світлана