Новое лечение срочно требуется Танюше

Ребенок страдает из-за тяжелой формы диабета.

Таня Кекух в октябре была вынуждена покинуть сад и стать заложницей дома и медпрепаратов из-за сверхсложной формы сахарного диабета, которая началась у ребенка осенью внезапно и сразу крайне тяжело, что ребенка пришлось госпитализировать.

«Болезнь появилась, как гром среди ясного неба. В больнице кололи инсулин, делали почти каждый день многочисленные анализы, мерили сахар и даже ночью. А дальше врачи предоставили практические рекомендации, как жить с сахарным диабетом», — рассказывает мама девочки.

Смириться, что ее 5-летняя дочь всю дальнейшую жизнь будет зависима от медикаментов и ежесуточного контроля уровня сахара, мама не смогла и начала искать варианты лечения.

«Инсулин – это не лечение, он только поддерживает баланс уровня сахара в крови. Инсулин имеет свои побочные действия. Прогнозы были такие, что в дальнейшем могут быть поражены сосуды, пострадать зрение… Я решила бороться за свою дочь и прочла о методе лечения стволовыми клетками сахарного диабета. Я нашла клинику в Германии, где таким образом лечат «тихого убийцу». В клинике заверили, что есть хорошие результаты лечения детей. Можно намного улучшить жизнь ребенка, а также забыть об уколах инсулина. Или намного уменьшить дозы инсулина, до минимума», – рассказывает мама девочки.

Мама Тани мечтает о таком лечении для дочери, ведь сейчас ребенок должен измерять 5 раз в сутки уровень сахара, перед каждым приемом пищи, к тому же она держит сверхстрогую низкоуглеводную диету. Уровень сахара у девочки скачет от гипогликемий – 2,6 – до гипергликемий – 15,7.

«Я хочу, чтобы у Танюши не было проблем со здоровьем. Все это стоит большие деньги, для матери-одиночки, неподъемные. Нам нужно 23 тысяч евро со всеми расходами. Очень вас умоляю, не будьте равнодушны! Каждая ваша гривна – это капелька здоровья в жизни ребенка", – говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

№ карты 5167 8032 1766 4379

Кекух Светлана Владимировна