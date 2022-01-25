Новітнє лікування терміново потрібне Танюші

Дитина страждає через важку форму діабету.

Тетянка Кекух у жовтні була вимушена залишити садочок і стати заручницею оселі і медпрепаратів через надскладну форму цукрового діабету, яка почалася у дитини восени раптово і одразу вкрай важко, що дитину довелося госпіталізувати.

«Хвороба з’явилася, як грім серед ясного неба. У лікарні кололи інсулін, робили майже кожного дня числені аналізи, міряли цукор і навіть серед ночі. А далі лікарі надали практичні рекомендації , як жити з цукровим діабетом», - розповідає мама дівчинки.

Змиритись, що її 5-річна донька все подальше життя буде залежна від медикаментів і щодобового контролю рівню цукру, мама не змогла і почала шукати варіанти лікування.

«Інсулін – це не лікування, він лише підтримує баланс рівня цукру у крові. Інсулін – має свої побічні дії. Прогнози були такі, що в подальшому можуть бути уражені судини, постраждати зір… Я вирішила боротися за свою доньку і прочитала про метод лікування стовбуровами клітинами цукрового діабету. Я знайшла клініку в Німеччині, де в такий спосіб лікують «тихого вбивцю». В клініці запевнили, що є гарні результати лікування дітей. Можно набагато покращити життя дитини, і навіть, забути про уколи інсуліну. Чи набагато зменшити дози інсуліну, до мінімуму», - розповідає мама дівчинки.

Мама Тетянки мріє про таке лікування для доньки, адже зараз дитина мусить вимірювати 5 разів на добу рівень цукру, перед кожним прийманням їжі, до того ж тримає надсувору низьковуглеводну дієту. Рівень цукру у дівчинки скаче від гіпоглікемій - 2,6 - до гіперглікемій - 15,7.

«Я хочу, щоб Танюша не мала проблем зі здоров’ям. Все це коштує великі гроші, для матері-одиначки, непідйомні. Нам потрібно 23 тисячі євро з усіма витратами. Дуже вас благаю, не будьте байдужими! Кожна ваша гривня – це крапелька здоров’я у житті дитини", - каже мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

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Кекух Світлана Володимирівна