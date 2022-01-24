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Курс долара і євро на 25 січня

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Курс долара і євро на 25 січня

Національний банк України

Вартість долара - 28,4 грн, євро - 32,1 грн.

У вівторок, 25 січня, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 25 січня:

  • Долар США – 28,37 грн (плюс 6 коп.)
  • Євро –  32,05 грн (мінус 6 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 24 січня:

  • Долар США – 28,20/28,45 грн.
  • Євро – 31,85/32,20грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Скільки коштуватиме національна валюта цього року - у матеріалі.

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