День Тетяни 2022: коли, історія, традиції і прикмети

Коли Тетянин день 2022 року: традиції та історія свята / Pexels

Традиційно 25 січня в Україні святкують Тетянин день. 2022 року він припадає на вівторок. Пов’язане це свято з православним днем пам’яті великомучениці Тетяни (Татіани) Римської, яка вважається покровителькою студентів. Саме тому довгий час 25 січня святкували ще й День студента, хоча нині офіційне свято (Міжнародний день студента) 17 листопада. Яка історія у цього свята — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетянин день — не лише велике християнське свято, але й улюблена подія багатьох студентів. Ще з XVIII століття учні вищих навчальних закладів влаштовували цього дня веселі гуляння, а віруючі йшли до церкви, щоб поставити свічку і помолитися святій Тетяні. Вірили, що вона подарує успіхи у навчанні.

Тетянин день: хто така великомучениця Тетяна (Татіана) і чому її люблять студенти

Великомучениця Тетяна Римська, пам'ять якої шанують 25 січня, була покровителькою студентів / https://azbyka.ru/

Тетяна Римська народилася в багатій сім’ї. Її батько був таємним християнином, тому і доньку з дитинства навчав слову Божому. В юнацтві дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу, а тому не вийшла заміж, а пішла до Храму. Вона була доброю та щиросердечною, допомагала бідним, в’язням, нещасним, а особливо — учням та всім, хто вчився.

В часи, коли жила Тетяна (а це було III століття) в Римі переслідували християн. Жінку та її батька схопили, кинули до в’язниці та довго катували. Намагались змусити поклонятися ідолам, відмовитися від віри. Та Тетяна вистояла, силою своєї молитви зуміла перемогти своїх ворогів. Тоді вони вбили її та разом з нею інших християн.

25 січня 1755 року в Російській імперії, до складу якої в той час входила територія України, відкрили Московський державний університет. І тому цей день вирішили зробити Днем студента. Сьогодні Україна разом з усім світом святкує цей день 17 листопада (Міжнародний день студента). Але студенти ще й досі люблять влаштовувати гучні вечірки та веселитися також і 25 січня.

День Тетяни 2022: народні традиції свята

На Тетянин день прийнято було пекти коровай у формі сонця / Pexels

З давніх-давен Тетянин день (День Тетяни) мав кілька назв: Тетяна Водохресна, Тетяна, Солниш, Бабин кут. У наших предків навіть існувало повір’я, пов’язане з 25 січня: “Тетяна і коровай пече, і доріжки по річці б’є, і хоровод веде!”.

Цього дня старші жінки пекли коровай у формі сонця. Цим вони запрошували світило поскоріше повернутися на небеса і покликати весну. Такі короваї прийнято було їсти всією сім’єю за святковим столом, щоб кожен отримав свій “шматочок сонця”.

Приготування короваю несло в собі особливий обряд, а тому існували навіть окремі народні традиції:

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на хлібі з’явився горбочок — скоро життя налагодиться;

святковий коровай має рівну поверхню — життя буде розмірене і спокійне;

якщо коровай трішки підгорів — не сумували, а давали кірочку з’їсти незаміжній дівчині, тоді вона всі труднощі в житті переносила з легкістю;

якщо на короваї з’являлася тріщина — до сварок в сім’ї.

А незаміжні дівчата майстрували оберіг з кісточок, пір'я та ганчірок. Його потрібно було покласти за піч у будинку хлопця, який подобається. Вірили, що тоді він точно покличе заміж.

А ще наші предки вірили — дівчина, яка народилася в Тетянин день, обов’язково стане чудовою господинею.

Тетянин день 2022: що потрібно робити

25 січня студенти йдуть до церкви і ставлять свічку перед іконою великомучениці Тетяни, щоб навчання пройшло легко та успішно / Pexels

Студенти 25 січня повинні сходити до церкви і поставити свічку перед іконою святої мучениці Тетяни, попросити допомоги в навчанні, успіхів, доброї пам’яті та розуму. Наші предки обов’язково готували на Тетянин день смачний святковий обід для всієї сім’ї, а коли святкували, то залишали на столі тарілку навіть для тих, кого немає поруч. Цього дня не відмовляли у проханнях про допомогу, особливо, якщо просили їсти. На Тетянин день бажання здійснюються. А тому люди шукали найвищий пагорб, виходили на нього та загадували бажання, дивлячись на сонце. В день Тетяни прийнято було вибивати і чистити килимки, потім їх виставляли біля порогу, щоб хлопці бачили, яка в домі господиня росте.

Що не можна робити в Тетянин день?

25 січня заборонялося лаятися і лихословити, особливо з рідними. Краще провести день в спокої та хорошому настрої. В Тетянин день не прибирали і не займалися важкою фізичною працею, крім вибивання килимів. Напередодні свята Тетяни оселю обов’язково приводили в порядок, тому що не можна його зустрічати в безладі. Якщо хтось просить про допомогу, не можна відмовити.

Цікаві традиції студентів на Тетянин день

Студенти намагаються 25 січня, на день Тетяни, не відкривати конспекти лекцій / Pexels

Студенти намагаються 25 січня, на день Тетяни, не відкривати конспекти лекцій, вчитися або читати навчальну літературу. Взагалі цей день проводять весело, влаштовують вечірки.

Якщо на останній сторінці залікової книжки намалювати будиночок, з труби якого йде дим (чим довшим він буде, тим краще), то навчання пройде успішно та легко.

Звичайно, це все просто веселі традиції молоді, яка по-своєму святкує Тетянин день.

День Тетяни: народні прикмети

В народі казали, що в Тетянин день “сонце повертає до літа, а зима – до морозів”. Тому намагалися прогнозувати, якою буде погода влітку та весною. Якщо 25 січня сонячно, то весна прийде рано і птахи скоро повернуться з вирію. А ось снігопад означав дощове і сире літо, поганий врожай.