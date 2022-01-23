День Татьяны 2022: когда, история, традиции и приметы

Когда Татьянин день в 2022 году: традиции и история праздника / Pexels

Традиционно 25 января в Украине празднуют Татьянин день. В 2022 году он выпадает на вторник. Связан этот праздник с православным днем ​​памяти великомученицы Татьяны (Татианы) Римской, которая считается покровительницей студентов. Поэтому долгое время 25 января праздновали еще и День студента, хотя ныне официальный праздник (Международный день студента) 17 ноября. Какая история у этого праздника читайте в материале ТСН.ua.

Татьянин день – не только великий христианский праздник, но и любимое событие многих студентов. Еще с XVIII века ученики высших учебных заведений устраивали в этот день веселые гуляния, а верующие шли в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татьяне. Верили, что она подарит успехи в учебе.

Татьянин день: кто такая великомученица Татьяна (Татиана) и почему ее любят студенты

Великомученица Татьяна, память которой чтят 25 января, была покровительницей студентов / https://azbyka.ru/

Татьяна Римская родилась в богатой семье. Ее отец был тайным христианином, потому и дочь с детства учил слову Божию. В юности девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу, поэтому не вышла замуж, а пошла в Храм. Она была доброй и душевной, помогала бедным, узникам, несчастным, особенно — ученикам и всем, кто учился.

Во времена, когда жила Татьяна (а это было III век) в Риме преследовали христиан. Женщину и ее отца схватили, бросили в тюрьму и долго пытали. Пытались заставить поклоняться идолам, отказаться от веры. Но Татьяна выстояла, силой молитвы сумела победить своих врагов. Тогда они убили ее и вместе с ней других христиан.

25 января 1755 г. в Российской империи, в состав которой в то время входила территория Украины, открыли Московский государственный университет. Поэтому этот день решили сделать Днем студента. Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает этот день 17 ноября (Международный день студента). Но студенты до сих пор любят устраивать громкие вечеринки и веселиться также и 25 января.

День Татьяны 2022: народные традиции праздника

На Татьянин день принято было готовить каравай в форме солнца / Pexels

С давних времен Татьянин день (День Татьяны) имел несколько названий: Татьяна Крещенская, Татьяна, Солныш, Бабий угол. У наших предков даже существовало поверье, связанное с 25 января: "Татьяна и каравай печет, и дорожки по реке бьет, и хоровод ведет!".

В этот день старшие женщины пекли каравай в форме солнца. Этим они приглашали светило поскорее возвратиться на небеса и позвать весну. Такие караваи принято было есть всей семьей за праздничным столом, чтобы каждый получил свой "кусочек солнца".

Приготовление каравая несло в себе особый обряд, а потому существовали даже отдельные народные традиции:

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на хлебе появился холмик – скоро жизнь наладится;

праздничный каравай имеет ровную поверхность — жизнь будет размеренной и спокойной;

если каравай немного подгорел — не скучали, а давали корочку съесть незамужней девушке, тогда она все трудности в жизни переносила с легкостью;

если на каравае появлялась трещина — к ссорам в семье.

А незамужние девушки мастерили оберег из косточек, перьев и тряпок. Его нужно было положить за печь в доме парня, который нравится. Верили, что тогда он точно вызовет замуж. А еще наши предки верили — девушка, родившаяся в Татьянин день, обязательно станет прекрасной хозяйкой.

Татьянин день 2022: что нужно делать

25 января студенты идут в церковь и ставят свечку перед иконой великомученицы Татьяны, чтобы учеба прошла легко и успешно / Pexels

Студенты 25 января должны сходить в церковь и поставить свечу перед иконой святой мученицы Татьяны, попросить помощи в учебе, успехов, доброй памяти и ума. Наши предки обязательно готовили на Татьянин день вкусный праздничный обед для всей семьи, а когда праздновали, оставляли на столе тарелку даже для тех, кого нет рядом. В этот день не отказывали в просьбах о помощи, особенно если просили есть. На Татьянин день желания сбываются. Поэтому люди искали самый высокий холм, выходили на него и загадывали желания, глядя на солнце. В день Татьяны было принято выбивать и чистить коврики, потом их выставляли у порога, чтобы ребята видели, какая в доме хозяйка растет.

Что запрещено делать в Татьянин день?

25 января запрещалось ругаться и злословить, особенно с родными. Лучше провести день в покое и хорошем настроении. В Татьянин день не убирали и не занимались тяжелым физическим трудом, кроме выбивания ковров. Накануне праздника Татьяны жилище обязательно приводили в порядок, потому что нельзя его встречать в беспорядке. Если кто-то просит помощи, нельзя отказать.

Интересные традиции студентов на Татьянин день

Студенты стараются 25 января, на день Татьяны, не открывать конспекты лекций / Pexels

Студенты стараются 25 января, на день Татьяны, не открывать конспекты лекций, учиться или читать учебную литературу. Вообще-то этот день проводят весело, устраивают вечеринки.

Если на последней странице зачетной книги нарисовать домик, из трубы которого идет дым (чем длиннее он будет, тем лучше), то обучение пройдет успешно и легко.

Конечно, это все просто веселые традиции молодежи, по-своему празднующей Татьянин день.

День Татьяны: народные приметы

В народе говорили, что в Татьянин день "солнце возвращает к лету, а зима - к морозам". Поэтому пытались прогнозировать, какой будет погода летом и весной. Если 25 января солнечно, то весна придет рано и птицы скоро вернутся из теплых краев. А вот снегопад означал дождливое и сырое лето, плохой урожай.